La Buzău se pregătesc deja roșiile pentru masa de Crăciun. În sera din Podgoria crește un soi căutat de restaurantele cu stele Michelin

La Buzău se pregătesc deja roșiile pentru masa de Crăciun. În sera din Podgoria crește un soi căutat de restaurantele cu stele Michelin. FOTO: Antena 3 CNN

În timp ce în cele mai multe sere se încheie recolta de legume, la Buzău se pregătesc deja roșiile pentru masa de Crăciun. Mihai Enache plantează răsaduri cu care speră să aducă pe piață tomate românești încă de la începutul lunii decembrie. Producția este estimată la 15-20 de tone.

În loc să închidă sezonul odată cu venirea toamnei, în sera lui Mihai Enache din Podgoria producția continuă și în sezonul rece. Răsadurile pentru cultura de iarnă au fost aduse din Austria și plantate în sol românesc. Micile plante, care acum măsoară doar câțiva centimetri, vor rodi în mai puțin de trei luni.

Pentru ca plantele să poată fi cultivate și în lunile geroase, sera din Podgoria este echipată cu sisteme moderne de încălzire, ventilație și iluminat artificial. Este o construcție de tip olandez, în care temperatura și microclimatul sunt monitorizate și controlate permanent.

Mihai Enache: "Este complet dotată... În special, asigură un microclimat extraordinar. E o seră încălzită, are trei sisteme de încălzire. Aceste țevi nu sunt numai pentru cărucioare, sunt, practic, niște calorifere. Avem aici o încălzire intermediară și mai avem una în partea superioară, cu rol de degivrare, pentru antiîngheț."

Producătorul spune că investiția de 3 milioane de euro într-o astfel de seră a meritat, pentru că îi permite să aducă pe piață primele roșii românești din sezonul rece, într-o perioadă în care în piețe și în supermarketuri se găsesc, în principal, tomate din import.

Mihai Enache: "În prima săptămână a lunii decembrie vom avea disponibile aceste roșii, produse ecologic în sol, certificate ecologic. Nu spunem noi că sunt ecologice, sunt certificate ecologic, de la sămânță până la produsul final... Sunt răsaduri crescute ecologic la o seră parteneră din Austria, care este certificată pentru a produce răsaduri ecologice din semințe ecologice."

În total, sera din Podgoria se întinde pe mai mult de un hectar. Iar în timp ce răsadurile pentru recolta de iarnă abia se dezvoltă, alte tomate sunt deja pe rod. Pe două dintre zecile de rânduri cu tomate cherry bio cresc și soiuri apreciate de bucătarii din restaurantele de top.

Mihai Enache: "Este un soi de culoare portocalie. Are un crunch: în momentul în care se sparge în gură această boabă, lasă o aromă deosebită. Practic, este o roșie care se întâlnește preponderent în marile restaurante cu stele Michelin, atunci când se dorește un produs de top, de înaltă calitate."

În paralel, fermierul încearcă să închidă întregul lanț de producție, iar în această toamnă va lansa și produse care pot ajunge direct în cămările românilor: bulion și două tipuri de suc de roșii, toate certificate ecologic.