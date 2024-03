Comuna din România în care primarul a plantat palmieri pe marginea drumului: "Nu mi se pare aberant. Cetăţenii au tot ce le trebuie"

Primarul unei comune din România a decis să înfrumusețeze peisajul şi a dispus plantarea a 140 de palmieri pe marginea drumului.

S-a întâmplat Mehedinți, acolo unde cei care traversează Drumul European E 70 dinspre comuna Şimian spre Craiova au parte de un peisaj exotic, după ce edilul a aprobat plantarea a 140 e palmieri pe marginea drumului.

Investiția care se ridică la 100.000 de lei a împărțit comunitatea în două tabere. Unii spun că demersul este frumos, alţii spun că banii ar fi fost utili pentru rezolvarea altor probleme.

Întrebat de ce a ales tocmai palmieri, primarul localității Şimian, Constantin Trușcă, a spus:

"Este vorba de o comună situată în imediata vecinătate a municipiului reședință de judeţ Drobeta Turnu Severin. Suntem singura comună din județ care am accesat fonduri europene pentru aducțiunea cu gaz și am finalizat această investiție.

Nu mi se pare mult, așa am considerat, pentru că pe lângă celelalte investiții pe care le-am făcut în comuna Şimian și mă mă refer la rețeaua de învățământ, avem grădinițe moderne, școli reabilitate, canalizare, apă, canal, aducțiune cu gaze. E normal să ne gândim și la înfrumusețare a comunei, la peisagetica comunei şi am dedis să plantăm aceşti palmieri. Locuitorii din comuna Șimian să decidă dacă e mult sau nu. Nu mi se pare aberant.

"Cetățenii au tot ceea ce le trebuie sau aproape tot ceea ce le trebuie"

Acești palmieri sau o parte dintre ei au fost plantați anul trecut, dar anul trecut nu erau alegeri de aia n-au prezentat interes. Acum sunt alegeri și prezintă interes. Eu am cumpărat pentru mine acasă cu 3 ani în urmă, au mers foarte bine și atunci am decis să încerc și această variantă. În ultimii 10 ani chiar mai mult, în zona noastră sunt temperaturi foarte bune pentru a se aclimatiza inclusiv palmierii.

Cetățenii au tot ceea ce le trebuie sau aproape tot ceea ce le trebuie. Au infrastructură rutieră, au infrastructură școlară, avem rețea de gaz, avem apă, avem canal, avem iluminat.

"Eu nu am nevoie de promisiuni electorale ca să câștig alegerile în comună"

Eu nu am nevoie de promisiuni electorale ca să câștig alegerile în comună. Nu am nevoie de așa ceva. Nu puteți să spuneți că influențez alegerile în comuna Şimian. Dacă vă uitați la ultimile alegeri, am câștigat cu 96% deci nu puteam să influențez locuitorii comunei să voteze. Avem 140 de palmieri. 70 de anul trecut 70 și anul acesta. Pe lângă aceste investiții mai avem proiecte de peste 80 de milioane de euro aprobate, finanțate în diferite stadii", a spus la Antena 3 CNN primarul Constantin Trușcă, primarul localității Simian, din Mehedinți, acolo unde s-au plantat palmierii.