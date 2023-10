Farmazon, noi declaraţii despre flagrantul lui Dumitru Buzatu: "E bine, e rău, nu ştiu ce să vă spun"

Emil Savin, denunțătorul baronului din Vaslui, Dumitru Buzatu, va fi audiat mâine de procurorii DNA, după ce a fost plecat câteva zile în Germania, cu probleme personale. Contactat de Antena 3 CNN, acesta a declarat că nu ştie dacă a procedat sau nu bine, semnalând un soi de regrete pentru denunțul făcut la DNA.

Sursa foto: DNA | Inquam Photos | Octav Ganea | Captură video

Emil Savin, cunoscut drept "regele asfaltului din Moldova" sau "Farmazon" susține că a plecat din țară la doar câteva ore după ce Dumitru Buzatu a fost prins cu mită de peste 1.000.000 lei în portbagaj.

Despre geanta cu bani omul de afaceri spune că "nu știe ce a făcut, dacă este bine sau rău".

Emil Savin: Cred că mâine mă duc la audieri. Am fost plecat în Germania după niște probleme personale ale mele. Da, am plecat în noaptea aia...Nu am vorbit cu nimeni, nici cu ginerele meu. Ce să vă spun acuma, nu știu de ce am făcut, dar asta am făcut-o. Nu știu ce să vă spun dacă e bine sau rău..Lăsaţi-mă să dau declaraţie la DNA şi după o să declar ce am de declarat.

Întrebat cum a reuşit să acumuleze atâta avere în Vaslui, un oraş în care oamenii îşi duc traiul zilnic cu greu, Emil Savin a spus:

Emil Savin: Toată averea este declarată şi nu e atât de mare că se muncește de 30 de ani în societatea asta. Astăzi, la ora care vorbim am zero contracte cu Consiliul Județean Vaslui. Până acum am avut contracte cum a avut toată lumea şi nu numai cu CJ Vaslui. Am avut cu Consiliul Județean Iași, am avut cu Consiliul Județean Galați, am avut cu Consiliul Județean Vrancea, am avut cu toate Consiliile Județene, toate primăriile.

"Cu Dumitru Buzatu am avut doar o relație de muncă"

Întrebat apoi despre relaţia cu Dumitru Buzatu, Emil Savin a spus:

Emil Savin: Am avut o relație cum am cu toţi primarii cu toată lumea. N-am avut o relație aparte. O relație de muncă și atât, nu de prietenie. O relație normală cum are toată lumea cu o întreprindere unde lucrează și are contracte de muncă acolo. Dumitru Buzatu nu venea des la pescuit. A venit de doua-trei ori pe an.

Carmina Pricopie: "Poate doar lasă să se înțeleagă că are anumite regrete"

Întrebată cum vede aceste declarații, Carmina Pricopie, jurnalist de investigații Antena 3 CNN, a spus:

"Probabil că dumnealui are acum anumite regrete. Poate doar lasă să se înțeleagă că are anumite regrete, însă mi-a mai atras atenția ceva. A spus că "nu vorbesc cu ginerele meu". Este acel domn pe care îl auzeam la televizor spunând săptămâna trecută că asupra județului Vaslui "s-a abătut o nenorocire" după ce Dumitru Buzatu a fost arestat pentru infracțiuni de corupție.

Tot în acest interviu mai spunea Emil Savin că nu avea așa o relație de prietenie cu Dumitru Buzatu, ci o relație normală, dar mă gândesc la faptul că ginerele său, familia sa nu cred că a botezat toți copiii celor cu care au derulat contracte, pentru că ginerele său i-a botezat fetița băiatului lui Dumitru Buzatu.

Călătoria lui Emil Savin în Germania era planificată

Foarte important, spunea că a această călătorie în Germania era de dinainte planificată, ceea ce ne duce cu gândul că acest flagrant a fost organizat cumva după acest reper, după programarea călătoriei din Germania. Adică procurorii știau clar că Emil Savin urmează să plece în Germania, că va sta acolo o perioadă.

Și au ales ca moment operativ acea seară, cu câteva ore înainte. Imediat după ce vedem spectacolul cătușelor la televizor, după ce persoanele respective sunt arestate, lucrurile cumva se mai liniștesc, se dezumflă. S-au făcut audieri înainte, au fost martori care au fost audiați. Şi Emil Savin a fost audiat. Adică în acest moment, anchetatorii nu prea mai au mare lucru de făcut.

Carmina Pricopie: "Cred că are mai multe detalii de dat în fața anchetatorilor DNA"

I-au luat declarația lui Dumitru Buzatu. Probabil că în zilele următoare, așa cum spunea Emil Savin, va fi audiat.

Cred că are mai multe detalii de dat în fața anchetatorilor DNA. Poate că acest răgaz petrecut în Germania l-a făcut să se mai gândească, să se mai răzgândească că să-și mai amintească niște detalii, pentru că și domnia sa spunea "nu am contracte doar cu CJ Vaslui". Are foarte multe contracte şi cu Compania Națională de Investiții.

Adică nu vorbim doar despre acest contract în care dumnealui ar fi dat, potrivit procurorilor DNA, 10% șpagă doar pentru decontarea deblocarea unor unei sume parte din acel contract.

Deci nu vorbim despre 10% din tot contractul, asta ne-a spus DNA-ul până acum. Noi nu știm ce s-a întâmplat înainte de deblocarea acestei sume de bani. Câți bani a mai dat domnul Emil Savin, sau dacă a mai dat. Vedem mâine ce va spune la audieri", a spus Carmina Pricopie, jurnalist de investigații la Antena 3 CNN.