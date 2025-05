Primul atac din PNL la adresa PSD, din cauza eșecului lui Crin Antonescu: ”Marcel Ciolacu a fost o frână”

Liderii Coaliției par să nu fi reușit să își mobilizeze partidele pentru victoria lui Crin Antonescu. Foto: Hepta

Preşedintele interimar al PNL Bistriţa-Năsăud, deputatul Robert Sighiartău, a declarat, duminică seara, că rezultatele parţiale ale alegerilor prezidenţiale dovedesc că actuala coaliţie guvernamentală "nu mai are susţinere puternică în teritoriu". Potrivit numărătorii voturilor, turul al doilea va avea loc, cel mai probabil, între George Simion și Nicușor Dan.



"Pentru mine cel puţin, mai ales umblând printre oameni, nu sunt neapărat o surpriză (rezultatele parţiale - n.r.). Era foarte clar că există o dorinţă de schimbare destul de mare, că această coaliţie, formată din cele trei partide, nu mai are susţinere puternică în teritoriu şi atunci, până în acest moment, se văd toate aceste lucruri inclusiv la vot. (...) Mâine mă duc la Bucureşti, vom avea o discuţie, dar un lucru este foarte clar: în actuala formă, PNL-PSD-UDMR, dacă nu vom intra în turul doi, vom avea o problemă să mergem înainte pe acest drum din motive, până la urmă, de recunoaştere a tot ceea ce înseamnă electoratul liberal, care se pare nu doreşte în mare proporţie această alianţă", a spus Sighiartău.



În opinia parlamentarului liberal, premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a reprezentat "o frână" pentru candidatul alianţei electorale "România Înainte", Crin Antonescu.



"Eu cred în primul rând, şi am spus-o şi în luna decembrie, că realegerea lui Marcel Ciolacu în funcţia de prim-ministru a adus prejudicii candidatului de la prezidenţiale, asta pentru că exista un curent extrem de negativ în societate cu privire la Klaus Iohannis, care s-a retras, cu privire la Marcel Ciolacu şi la câţiva exponenţi ai coaliţiei. Şi cred în continuare, indiferent de ce se întâmplă, că Marcel Ciolacu este o frână pentru candidatul coaliţiei, Crin Antonescu. Din punctul acesta de vedere, cred că trebuie o reconfigurare, iar lumea asta spune", a opinat deputatul PNL Bistriţa-Năsăud.



Robert Sighiartău a amai dăugat că guvernarea se poate face doar cu cele trei partide la un loc, dar este nevoie de o formulă executivă care să îşi asume marile reforme la nivel central şi administrativ.