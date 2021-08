Dacian Cioloş, reacţie în scandalul în care este implicat Florin Cîțu: "E o problemă gravă, de etică, de morală"

„E o problemă gravă. Chiar dacă nu are consecințe juridice, pentru că au trecut 20 de ani, e o problemă de etică, de morală. Așteptăm clarificări de la partenerii noștri de guvernare, de la PNL, care au propus candidatul. Am vrea să știm și dacă președintele Johannis a avut cunoștință sau nu în momentul în care l-a desemnat pe Florin Cîțu premier”, a declarat pentru ziaruldeiaşi.ro Dacian Cioloș, copreședintele USR PLUS.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal