"E vorba de o speță pe care, cumva, am mai întâlnit-o în diverse forme în România ultimilor ani, acolo unde adesea nu mai contează conflictul de interese, adesea tupeul este atât de mare, încât nu te mai împiedici de o formalitate, de o lege.

Primarul Mihai Mateescu de la Băile Govora s-a împroprietărit cu un teren în parcul orășenesc. Suprafața nu e foarte mare: 240 de metri pătrați în parcul central al orașului. Este un teren care a devenit important pentru că este "lipit" de un alt teren pe care îl avea în proprietate primarul.

Operațiunea de împroprietărire se realizează prin niște documente care poartă semnătura domnului Mateescu. În adeverința pe care o vedeți chiar acum pe ecran, primarul Mihai Mateescu îi certifică domnului civil, cum ar veni, Mateescu Mihai, cu domiciliu în Băile Govora (...) că terenul acesta de 240 de metri pătrați din parc este lipsit de conflicte. Adeverința trebuie să ajungă și la cadastru. Aici este procesul verbal pe care primarul Mihai Mateescu îl semnează pentru numitul Mateescu Mihai. Nu sunt litigii, nu sunt probleme la vreo instanță, nicio tulburare de posesie.

Mai mult decât atât, la momentul în care se merge în parc pentru a se vedea terenul, participă ca proprietar, ca primar și ca președinte al Comisiei locale de fond funciar chiar dl. Mateescu Mihai", a sintetizat cazul realizatorul Adrian Ursu.

Primarul Mateescu Mihai are un fiu, Mateescu Bogdan, judecător, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii.

În urmă cu câteva săptămâni, Bogdan Mateescu era să ajungă ministrul Justiției. El a fost propus Partidului Național Liberal chiar de fostul premier Nicolae Ciucă. Ciucă s-a lovit însă de opoziția celorlalți lideri PNL față de această propunere și a fost nevoit să renunțe.

Primarul Mateescu are, de asemenea, un dosar pe numele său, întocmit tocmai în urma afacerii terenului cu care s-a împroprietărit. Acest dosar a fost preluat în luna martie la Parchetul General, printr-o ordonanță emisă de Procurorul General, Alex-Florin Florența.

Inițial, plângerea pe numele primarului din Govora a fost făcută la DNA Pitești. DNA Pitești a trimis dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, în virtutea competenței teritoriale.

Preluarea la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se dispune în situații excepționale. O situație excepțională este cea în care există îndoieli evidente cu privire la imparțialitatea instrumentării speței juridice.

În cazul de față, a contat, cu siguranță, legătura de rudenie între făptuitorul Mateescu Mihai, primarul orașului Băile Govora, și fiul său, președintele Tribunalului din Râmnicu Vâlcea, Mateescu Bogdan.

Acest caz, al cărui traseu judiciar nu s-a încheiat, a determinat o mare tulburare în familia Mateescu. Tatăl și fiul au încercat să stabilească cine "le-a făcut-o".

Primarul Mihai Mateescu a amenințat-o pe una dintre funcționarele din primărie, după cum reiese din trei fragmente de înregistrări al căror conținut a fost difuzat de Antena 3 CNN.

"Ba mai mult, am un raport, adică 2 rapoarte, făcute de domnul secretar, care constituie muniţie! MUNIŢIE! Şi fii atentă, bă, ţi-o spun: nu le-am dat curs! Am zis că nu mi se pare normal. Că ea, e unde e ea, în arealul ei, e treaba ei..mă gândesc la copii. Copii pe care i-am iubit şi-i iubesc, cu cea mai mare sinceritate. Da, n-am dat curs! Dar aceste lucruri s-au strâns!"

"Ce vreau să-ţi spun...unde e ideea...Nu am făcut nimic, m-a văzut tare supărat Bogdan ieri şi m-a întrebat: - Ai probleme? Şi i-am spus: N-am! Dar am strâns documentele şi o să vezi...stare civilă şi tot, ca să fac acţiune la Parchet împotriva ta şi a lui Cosmin. Ca să ştii! N-am făcut-o că mi se înmoaie mâna..."

Aceeași funcționară a fost vizitată în data de 24 martie 2023 de Bogdan Mateescu, judecătorul, a dezvăluit Antena 3 CNN

Discuția a fost înregistrată iar conținutul ei este următorul:

Funcţionar: Bună! Mai stau de vorbă cu colegii, mai muncesc

Bogdan Mateescu: Vreau să vorbesc cu tine şi cu Raul pentru că am auzit că, nu ştiu, vrei să faci seizări.

Funcţionar: Ce mă, sesizări? Nuuu, discutăm.

Bogdan Mateescu: Eu te ajut dacă vrei să faci sesizări la Busuioc, la Curtea de Conturi.

Funcţionar: Nu.

Bogdan Mateescu: Nu? Deci sunt vrăjeli?

Funcţionar: Ce, tu te iei după lume? Lumea în Govora... tu nu ştii?

Bogdan Mateescu: Unde e golanul de bărbatu?

Funcţionar: Azi e liber. Umblă cu mama soacră.

Bogdan Mateescu: Ce studii ai tu?

Funcţionar: Ce studii am? Economice.

Bogdan Mateescu: De ce nu vii la Vâlcea? 6000 de lei.

Funcţionar: Unde mă?

Bogdan Mateescu: La Tribunal, transfer.

Funcţionar: Ce ai mă? 6000, pe bune?

Bogdan Mateescu: Până pe 4 aprilie. 5000 mii şi ceva.

Funcţionar: Păi dacă nu le mai urmăresc...uite, nu am ştiut!

Bogdan Mateescu: 5000 şi ceva.

Funcţionar: M-am mai gândit într-un timp dar... uite, nu am căutat!

Bogdan Mateescu: Poţi să te gândeşti şi săptămâna asta.

Funcţionar: Bine că-mi ziseşi.

Bogdan Mateescu: Îl sun pe Raul şi îi spun, da?

Funcţionar: Vorbiţi, da.

Bogdan Mateescu: Vrei să ştii despre ce este vorba acolo? Tu eşti doar pe internet, nu?

Funcţionar: Îhm...

Bogdan Mateescu: Ai contabilitatea, oricum suntem praf. Se face inventarul, avem sute milioane lipsă, sute milioane plus. Nu s-a făcut niciodată, de fapt, inventarul. Îi dau un exemplu, ştii? Toată lumea învaţă. Mai sunt două fete înscrise plus un om, mai e şi un consilier pe achiziţii.

Funcţionar: Îhm..hai că mă uit. Mulţumesc mult! Vorbim. Pa!