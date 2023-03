Ucraina face măsurători pe Bâstroe şi a cerut un expert român la bord. Ministrul Transporturilor explică de ce nu ne lasă cu navele noastre pe canal

Autorităţile ucrainene vor măsura adâncimea canalului Bâstroe și au propus României să desemneze un expert propriu care să asiste, transmite Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

Sursa foto: captură Antena 3 CNN

În prezent, România are un acord pentru măsurători care sunt efectuate de echipajele noastre pe brațul Chilia (partea ucraineană) între km 22 și km 116. Partea română a solicitat acces pentru măsurători pe sectorul brațului Chilia cuprins între km 11 și km 22, dar și pe canalul Bâstroe.

Inclusiv reprezentanții Comisiei Europene au susținut solicitările României, spune ministrul Transporturilor.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, este în interesul ambelor state să fie clarificată situația dragajelor efectuate de Ucraina pe tot brațul Chilia și pe canalul Bâstroe.

"Faptul că ucrainenii ne-au spus că doresc să facă măsurătorile pe Bîstroe cu nave ucrainene la care invită experţi români la bord este decizia statului ucrainean.

Vă reamintesc că Bîstroe este 100% pe teritoriul ucrainean. Nu se află nici măcar la graniţă, aşa cum e Chilia. Noi am insistat şi am fost cei care am cerut încă de la început să facem aceste măsurători având la bază nişte comunicate oficiale până la urmă ale Ministerului Transporturilor din Ucraina şi ale căpiteniei portului Ismail în care se comunicau nişte adâncimi", a declarat Sorin Grindeanu, marţi seară, la Antena 3 CNN.

Citiţi şi: Sorin Grindeanu, despre măsurătorile pe canalul Bâstroe: ”Este timpul să se facă lumină în această problemă bilaterală”

Întrebat dacă dragările au fost oprite, ministrul Sorin Grindeanu a spus că în larg ele continuă.

"Din toate monitorizările pe care le-am făcut în această perioadă de când noi am semnalat aceste lucrări pare că s-au oprit pe Bîstroe şi pe Chilia, dar nu s-au oprit în larg.

Adică la gura de intrare pe Bîstroe, acolo continuă acele lucrări de adâncire", a mai spus Grindeanu, marţi, în direct la emisiunea "În faţa naţiunii".