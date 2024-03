Bugete record pentru programele finanțate de stat în 2024 | Modul în care românii pot accesa banii

2024 a adus bugete record pentru programele finanțate de stat. Sunt bani destinați celor care vor să își înnoiască mașina, cuplurilor tinere, studenților sau celor care vor să își schimbe sobele în casă. Bani există, trebuie doar să știți cum să îi accesați.

Statul și-a propus să se aplece spre nevoile românilor și în acest an și încearcă să îi sprijine financiar prin diverse programe.

Începem cu un buget record de un milliard de lei pentru Programul rabla, care debutează în această primăvară. Mare parte dintre acești bani merg însă spre Rabla Plus, care își propune să mărească parcul național cu mai multe mașini prietenoase cu mediul.

Ce tichete oferă Rabla Plus

Astfel, cei care intenționează să își achiziționeze un autoturism electric vor primi de la stat 25.000 de lei, iar cei care vor o mașină hibrid electric sau o motocicletă electrică vor primi în schimb 13.000 de lei.

Rabla Clasic

Spuneam că statul nu mai este un mare susținător al mașinilor clasice, pe benzină sau motorină, însă a bugetat și în acest an o finanțare de 300 de milioane de lei pentru ele, cu prime de casare care ajung până la 10.000 de lei în cazul a două mașini. La aceşti bani se mai pot adăuga ecobonusuri de 1.500 de lei, în funcţie de cât de ecologică este maşina.

Casa verde fotovoltaice

Un buget record de două miliarde de lei avem și la Programul Casa verde fotovoltaice. Așa că cei care intenționează să mai reducă din costurile cu energia clasică pot accesa până la 20.000 de lei pentru fiecare trei kilowați de putere instalată. Adică suficient cât să acopere necesitățile unei locuințe medii, apreciază oficialii.

IMM Plus

Și antreprenorii primesc bani de la stat, în baza programului IMM Plus, care are nu mai puțin de 6 componente, după cum puteți vedea, fiecare dintre ele cu obiective clare pentru domeniile lor. Bugetul propus pentru acest program de finanțare este de 12,5 miliarde de lei și vizează nu mai puțin de 11.500 de beneficiari în acest an.

Programul Student Invest

Credite în condiții preferențiale pot accesa și tinerii care vor să își întemeieze o familie sau sunt proaspăt căsătoriți, dar și studenții, care prin programul Student Invest, pot împrumuta până la 75 de mii de lei, pe o perioadă de maximum 10 ani. Printre cheltuielile eligibile se numără taxele de studii, plata chiriei, achiziția de calculatoare sau chiar plata unui avans pentru locuință.

Programul Family Start

Revenind la cuplurile tinere, acestea pot accesa aproape dublu, adică până la 150.000 de lei, echivalentul a 30.000 de euro, fiind garantat în proporție de 80% de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare.

Pentru a fi eligibili însă, tinerii trebuie să întrunească două condiții obligatorii: să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, iar venitul net pe membru de familie să fie sub 6.000 de lei. Banii împrumutați vor putea fi folosiți pentru diverse cheltuieli, de la organizarea nunții, plata școlarizării copiilor, achiziția unui autoturism, rambursarea unui credit mai vechi, dar și multe altele.

Atenție însă atât pentru programul Family Start, cât și pentru Student Invest trebuie prezentate documente justificative cu cheltuielile.