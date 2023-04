Cine e femeia căreia Mircea Badea îi datorează întreaga carieră? "Trimite-l să vedem dacă e bun de ceva..."

În 1992, Mircea Badea era student în anul I la Facultatea de Matematică, iar perspectivele nu erau deloc optimiste. Omul de televiziune a povestit la iThink despre cum a reușit să intre în presă, după ce tocmai se angajaze ca paznic la o casă de schimb valutar, alegere care a mâhnit-o pe mama acestuia.

Sursa foto: Antena 3 CNN | iThink

"S-a plâns unei prietene, din tinerețe, facultate – Jeana Gheorghiu. O întreba Jeana Gheorghiu, care era o doamnă absolut extraordinară, fabuloasă, irepetabilă, inimitabilă și de o inteligență complexantă. Și a întrebat-o pe mama: «Ce mai face fii-tu? Fac un radio acum. Trimite-l să vedem dacă e bun de ceva».

Și m-a trimis mama, pe sistem de nepotism. Eu am crezut că mă duc să fiu bodyguard la Radio Total, am zis că e foarte bine. Eu m-am dus: «Gata, unde stau?!» Și m-a trimis pe teren să fac reportaje", și-a amintit Mircea Badea la emisiunea iThink cu Iusti Fudulu.

În direct, prin telefonul public

"Și le-am transmis de la o alba-neagra. La fiecare gură de metrou era cu alba neagra. Și am făcut o relatare la telefonul public, cu fise", a povestit omul de televiziune, care își amintește că reportajul a avut succes și că a devenit unul din reporterii speciali de la Radio Total.

"Acolo, director era și Cornel Nistorescu, cu care nu pot să spun că am avut multe interacțiuni, că era ditamai directorul și eu eram nimeni pe planetă. N-am avut multe interacțiuni și alea pe care le-am avut n-au fost foarte reușite, s-au soldat chiar cu concedierea mea ulterioară. Deși acum am văzut că a scris Cornel Nistorescu un articol în care a zis că nu m-a dat afară și eu tot povestesc. Poate că are dreptate și nu mai țin minte", și-a mai amintit Mircea Badea, care după 30 de ani e convins că toată cariera lui i se datorează prietenei mamei sale.

Citeşte şi: Moment penibil trăit de Mircea Badea în direct, în timpul unei emisiuni: "Sunt maestrul gafelor"

"Îi sunt recunoscător Jeanei Gheorghiu, care din păcate nu mai este printre noi", a adăugat prezentatorul În gura presei.

În fiecare duminică, de la 17:00, la Antena 3 CNN urmărește o nouă ediție, un nou subiect care îți deschide mintea și îți prezintă o perspectivă mai clară a lucrurilor care ne înconjoară, la iThink cu Iusti Fudulu.