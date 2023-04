"O respectam, dar n-o iubeam!". Mărturie emoționantă a profesorului Dumitru Borțun la iThink

Suntem convinși că ne cunoaștem bine părinții, dar oare dacă i-am fi cunoscut când eram tineri, cum i-am fi perceput? Așa a realizat cunoscutul specialist în comunicare, prof. univ. Dumitru Borțun că a ajuns să-și iubească mama cu adevărat, abia după ce a ajuns să o cunoască în adevăratul sens al cuvântului.

Sursa foto: Antena 3 CNN | iThink

"Ne-a povestit de balurile din timpul adolescenței sale când venea în satul natal, cum dădeau serbări, cum dădeau baluri, ea a recitat «Regina ostrogoților» și toată lumea a plâns. Ne uitam unii la alții și o redescopeream pe maică-mea. Nu mai era acel principiu al autorității. Era o fată, o domnișoară, care avea activități, era apreciată, la bal devenea regina balului, pentru că majoritatea băieților îi scriau numele pe niște cărți poștale care se cumpărau acolo.

Ne-am uitat la ea cu alți ochi. În momentul ăla am început să o iubesc. Mi-am dat seama că eu până atunci o respectasem, o apreciasem, dar nu o iubeam. Am început să o iubesc în momentul în care am descoperit-o ca om. Iată de ce e bine, de multe ori, în relația cu copiii noștri să ne mai și vulnerabilizăm puțin. Nu e nimic grav dacă arăți o vulnerabilitate", este de părere specialistul în comunicare.

E o greșeală să recunoști că ai greșit în fața copilului?

"Părinții care greșesc, sunt foarte puțini capabili să recunoască că au greșit, să-și ceară scuze în fața copilului. Și dacă ai greșit, cere-ți iertare. Nici nu știi cât de mult contează la copil treaba asta. În primul rând se simte apreciat ca o persoană. Nu mai e un simplu obiect sau o gură de hrănit acolo. Doi, începe să te admire, pentru că ești un om moral, un om cu caracter, ai puterea să recunoști că ai greșit și mai ai și puterea să-ți ceri scuze. În fața cui? În fața lui! Este extraordinar. Asta creează o legătură pe toată viața între părinte și copil", susține prof. univ. Dumitru Borțun.

