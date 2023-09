Cum a ajuns Mircea Bravo să lucreze cu bunica din Chinteni: ”M-am întrebat ce or vrea și copiii ăștia de la mine?”

Mircea Bravo și tanti Lenuța au dezvăluit cum de au ajuns să lucreze împreună: ”Numai văd că mă abordează Mircea Bravo!”, povestește bunica din Chinteni.

Sursa foto: Captură foto iThink Antena 3 CNN

Să fim serioși, câți dintre noi ne-am gândi vreodată să luăm o bătrânică cu ajutorul căreia să creăm conținut media? Da, pare puțin imposibil! Însă chiar asta a fost rețeta de succes a lui Mircea Bravo, care a reușit să o facă vedetă pe tanti Lenuța, cunoscută de toată lumea acum ca bunica din Chinteni.

Iar succesul a fost atât de mare încât cei doi au ajuns să filmeze, anul trecut, chiar și un film românesc de comedie împreună.

”El m-a sunat. Dar păi cine e ăsta?”

Tanti Lenuța avea 68 de ani când a apărut, pentru prima dată, pe internet, într-un videoclip.

”Colaboram cu echipa de la televiziunea din Cluj. La un moment dat, s-a desființat studioul de la noi și apoi s-au împrăștiat treburile. Eu eram liniștită, am zis că gata, nu mai filmăm. Și odată numai văd că mă abordează Mircea Bravo. El m-a sunat. Dar păi cine e ăsta? Și pe urmă m-am trezit cu el la mine acasă.

Când l-am văzut prima dată, m-am întrebat ce o mai vrea și copilul ăsta? M-am uitat la el, copil tânăr, eu cu vârsta pe care o am, mi-a zis ce vrea să facă și cum vrea să facă”, a povestit tanti Lenuța în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.

”Am sunat-o, cu curaj, și m-am invitat la ea acasă”

Mircea Bravo recunoaște însă că i-a trebuit puțin curaj pentru a face acest pas.

”Am făcut rost de numărul bunicii Lenuța, am sunat-o, cu curaj, și m-am invitat la ea acasă”, spune el.

”De-mi place mă duc, de nu-mi place, nu mă duc”

Iar tanti Lenuța, curajoască din fire, și-a luat inima în dinți și și-a spus că ce ar putea fi rău în toată treaba asta....

”După ce am povestit, am zis ”hai să încercăm!”. După aia am spus către bărbatul meu, măi, la ăștia ce le-o trebui? Atunci am zis, dacă tot m-am băgat, oi vedea eu. De-mi place mă duc, de nu-mi place, nu mă duc.

Și uite așa sunt deja ani de zile de când filmează împreună, au milioane de vizualizări, iar bunica din Chinteni se roagă sa îi țină Dumnezeu sănătoși astfel încât să facă lumea să se simtă bine în continuare, pentru că, de fapt, ăsta este scopul lor. Și le reușește de minune!