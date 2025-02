Produsul fabricat în exclusivitate în România, extras din canabis. Românii se tem să îl consume, deși are efecte miraculoase

Acest produs, rezultat al unor inovații tehnologice deosebite, este obținut dintr-un soi special de cânepă cultivat în România. Foto: Getty Images

În cadrul emisiunii „iThink” cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, inventatorul român Daniel Hanganu a prezentat o substanță revoluționară produsă exclusiv în România, cu efecte benefice asupra sănătății: uleiul ozonificat cu canabidiol (CBD). Acest produs, rezultat al unor inovații tehnologice deosebite, este obținut dintr-un soi special de cânepă cultivat în România, caracterizat printr-un conținut scăzut de THC și ridicat de CBD.

„Aici vreau să vă spun că în produsele acestea, pe care noi cu mândrie le spunem Made in Romania, uleiul ozonificat cu CBD, suntem singurii din lume care facem aceste produse, am încorporat mai multe invenții. Și noi aici am avut o idee de a face lucrul integral, totul să fie din România. Culturile le-am făcut în România folosind un soi de cânepă special, care conține foarte puțin THC, foarte mult CBD.”

„Avem cea mai modernă linie de extracție din Europa”

Procesul de producție implică o linie de extracție de ultimă generație, dezvoltată în colaborare cu parteneri din Statele Unite, și o metodă unică de ozonificare, brevetată la nivel mondial. Această tehnologie permite distrugerea completă a THC-ului și integrarea unor uleiuri esențiale specifice, țintite pentru diverse afecțiuni.

„Avem cea mai modernă linie de extracție din Europa în acest moment, pe care am pus-o la punct împreună cu partenerii din Statele Unite. Avem această ozonificare unde noi suntem singurii din lume care avem brevet mondial de invenție pe așa ceva, avem iarăși o invenție care înseamnă distrugerea totală a THC. Și am mai făcut încă un lucru foarte interesant pe lângă ce înseamnă CBD, am adăugat anumite uleiuri esențiale, cumva țintite pe anumite afecțiuni.”

Ozonificarea ajută la absorbția substanțelor în organism

Ozonificarea crește semnificativ gradul de absorbție al substanțelor active în organism, de la aproximativ 25-26% la 92-95%, și îmbunătățește biodisponibilitatea de până la 10 ori. Acest proces formează o moleculă stabilă numită ozonidă, care facilitează pătrunderea substanțelor active în organism și eliberarea locală de ozon, având efecte terapeutice notabile.

„Practic, această ozonificare a pornit de la următoarea constatare, anume că organismul nostru respinge undeva cea mai mare parte a substanțelor care încearcă să intre în organism, fie că este o substanță rea, fie că este o substanță bună, deci un medicament, un produs neaoș, neozonificat, are un grad de absorbție de aproximativ 25-26%. Noi, prin ozonificare am reușit să trecem de această barieră dermică, deci practic pătrunde substanța activă 2,5 cm în interiorul organismului. Acolo se face disocierea și apare molecula de ozon și rezultă un efect local de ozonoterapie și se absoarbe substanța activă. Dar am reușit să creștem și biodisponibilitatea.”

Produsele fabricate în România, renumite și peste hotare

Produsele pe bază de CBD ozonificat sunt disponibile atât pe piața internă, cât și pe piețele externe, unde brevetul românesc este recunoscut și apreciat. Deși tehnologia de producție este complexă și costisitoare, echipa condusă de Daniel Hanganu se străduiește să mențină prețurile accesibile pentru consumatorii români.

„Noi lucrăm în momentul acesta și pe piețele externe foarte mult. Sunt piețe mult mai mari, mult mai mature decât piața din România și sub diverse alte denumiri comerciale brevetul nostru este prezent pe piețe externe, dar noi încercăm să-l ținem în România la un preț cât se poate de accesibil.”

Canabidiolul, extrem de eficient în multe afecțiuni

Canabidiolul (CBD) este recunoscut pentru potențialul său terapeutic în diverse afecțiuni, datorită interacțiunii sale cu sistemul endocanabinoid al organismului, responsabil de menținerea echilibrului și sănătății la nivel celular. Studiile și cercetările în domeniu continuă, evidențiind beneficiile multiple ale CBD-ului ozonificat în tratarea durerilor, bolilor neurologice, cancerului, diabetului și infecțiilor virale.

„Este un subiect foarte, foarte cercetat în momentul acesta în lume, tocmai datorită acestui potențial foarte mare, pentru că sistemul endocacabinoid are receptori în fiecare celulă din organismul nostru și practic este cel care este responsabil, dacă vreți, de menținerea stării de echilibru, de menținerea stării de sănătate a organismului la nivel celular”, a concluzionat Daniel Hanganu în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.