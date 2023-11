Alimentul care ar trebui consumat de maximum două ori pe an! Vlad Ciurea: ”Creierul nu are voie să acceadă la acest produs!”

Românilor le place tare mâncarea tradițională. Există însă un aliment care ar trebui consumat maximum de două-trei ori pe ani, potrivit prof. dr. Vlad Ciurea.

Prof. dr. Vlad Ciurea a vorbit, în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, despre un aliment extrem de iubit de români, dar care ar trebui consumat de maximum două-trei ori pe an.

”De la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie întreg organismul și de la alimentație pornesc și toate lucrurile rele. La baza alimentelor, de la egipteni se știe, că toate lucrurile rele pleacă de la alimentație. Există o mulțime de alimente care plac creierului. Creierul se bucură de aceste alimente”, a afirmat renumitul neurochirurg,

”Una este ceea ce îi place stomacului, acea bunătate a stomacului, și alta este creierul”

”Una este ceea ce îi place stomacului, acea bunătate a stomacului, și alta este creierul. Vă dau un singur exemplu. Când simțim mititeii care sfârâie pe grătar, plecăm în direcția respectivă. Ne-am dus după vizualizare, după zgomot, după miros.

”Nu am spus să nu guste de două ori pe an”

Ancestral, în genomul românesc, s-au imprimat acești mititei care ne plac tuturor. Însă creierului nu îi plac. Nu are voie creierul să acceadă la acest produs. Nu am spus să nu guste de două ori pe an, de trei ori pe an, dar să nu fie o mâncare frecventă. Pentru că această compoziție, pentru celula nervoasă, nu este de cea mai bună calitate”, a mai spus doctorul.

”Ca să îl păcălim, mergem mai la distanță și găsim altceva care să îi placă”

”Ca să îl păcălim, mergem mai la distanță și găsim altceva care să îi placă. Trebuie să facem asta. Creierul trebuie educat, trebuie modelat, nu intoxicat. Și într-adevăr, dovadă că sunt foarte multe persoane care în ziua de astăzi mănâncă foarte curat, mănâncă vegan, alții țin post și au reușit”, a mai spus Vlad Ciurea în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.