Șeful AIEA a plecat de la centrala nucleară Zaporojie după doar câteva ore | "Ce era de văzut, am văzut!"

"Lucrurile esențiale pe care trebuia să le văd, le-am văzut", a declarat Grossi într-un material video distribuit de agenția rusă de presă RIA și citat de CNN.

"Am realizat ceva foarte important astăzi. Și cel mai important lucru este că AIEA rămâne aici", a continuat el

Sursa citată de CNN menționează că Grossi a părăsit centrala după vizită.

Ulterior, agenția nucleară ucraineană, Energoatom, a comunicat, la rândul său, că șeful Agenției și majoritatea inspectorilor AIEA au plecat de la centrala nucleară.

Potrivit Energoatom, în perimetrul obiectivului nuclear-electric au rămas cinci inspectori internaționali care descarcă echipamentul adus acolo și vor continua să lucreze până pe 3 septembrie.

