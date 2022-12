Povestea Andreei, tânăra de 19 ani care s-a trezit miraculos din comă la 23 de zile după un accident cumplit: "Mi-am dorit mult să traiesc şi acum vreau să devin medic să întorc tot binele făcut"

Andreea Iordăchescu, tânăra de 19 ani care s-a trezit miraculos din comă la 23 de zile după un accident cumplit cu un ATV este acum studentă la medicină şi ne oferă de Ziua Naţională o lecție de viaţă despre luptă, credință, curaj şi miracole.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

După ce a învins moartea, Andreea și-a revenit după 23 de zile în care a stat în comă.

Tânăra a mers în fața întregii echipe medicale care a îngrijit-o și le-a mulțumit doctorilor pentru tot efortul lor.

În urmă cu 2 ani o plimbare cu ATV-ul s-a transformat într-un coșmar. Andreea se afla la Gura Humorului împreună cu altă prietenă. Au ales un traseu simplu pentru o plimbare în natură, însă ATV-ul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă.

Vehiculul a căzut peste tânăra de 19 ani. Andreea a fost internată de urgență la spital cu un traumatism cranio-cerebral sever.

După 23 de zile de comă,Andreea s-a trezit miraculos.

"Nu am avut vreo șansă de viață. Eu am vrut să lupt, să trăiesc, să fiu în viaţă. Mi-am dorit și în a 23 zi m-am trezit şi am început să plâng", a spus Andreea.

Deși are încă dificultăți de vorbire și nu își poate controla în totalitate mâinile, Andreea s-a întors la cursuri. Tânăra este studentă la medicină.

"Acest incident m-a motivat. Îmi place, chiar dacă abia sunt în anul 3, neurologia poate neoroghiurgie, dar încă am probleme cu mâinele", a mai spus Andreea.

Andreea a fost un pacient aparte care prin voința ei a reușit să impresioneze întreg personalul spitalului.

"Ea, practic, este propria ei minune. Faptul că astăzi este student în anul 3 și-a reluat cursurile și ne-a adresat câteva cuvinte.

Chiar reprezintă un mare lucru și cred că e cea mai mare mulțumire pe care o poți avea ca medic să-ți vezi pacientul care vine să îți mulțumească", spune Lucian Eva, manager spital neurochirurgie.

"Andreea Iordăchescu este un nume care este cunoscut în mediu clerical ca sub denumirea "minunea de la neurochirurgie", minune săvârșită de Dumnezeu prin mâinile frățiilor dumneavoastră. Sunteți prelungirea mâinilor lui Dumnezeu", spune Adrian Ghelaru, preot spital de neurochirurgie

Această tânără deosebit de puternică este doar unul dintre numeroasele cazuri vindecate grație neurochirurgilor ieșeni.

Miracolul medical a fost posibil și datorită tehnologiei de vârf de care dispune Spitalul de Neurochirurgie din Iași.