Apelul disperat al unui agricultor: "Îmi pare rău că am adus copiii din străinătate şi autorităţile ne duc în faliment"

Au vrut să intre cu forţa astăzi în biroul premierului Florin Cîţu şi să-i ceară măsuri pentru salvarea agriculturii. Au fost opriţi de jandarmi la intrarea în palatul Victoria.Cu o producţie bună în acest an, oamenii au fost nevoiţi să arunce pe câmp tone de roşii şi castraveţi, pe care n-au avut cui să le vândă pentru că magazinele sunt pline de produse din import

Peste 100 de agricultori veniţi din mai multe judeţe ale ţării i-au cerut astăzi demisia premierului şi ministrului Agriculturii pe care îi acuză că favorizează importurile de alimente, descurajând producătorii români .

„Noi țăranii murim, falimentam, copiii sunt analfabeți, sunt slugi ai statelor europene, pleacă de acasă şi noi nu avem cu ce sa ne mai hrănim. Nu știți de roșia Românească, știți de cea turcească cu eticheta româneasca", spun revoltaţi agricultorii.

Oamenii au încercat să intre în Palatul Victoria, dar au fost opriţi de jandarmi.

„E plătit din banii mei Cîţu. Noi vrem să fim civilizati, am venit aici să vorbim cu el. De ce nu vrea să vină la noi. A aflat cat costă o pâine?", mai întreabă supărat un fermier.

În aceeași situaţie se află şi Ştefan Muscă, agricultor, care a mărturisit că după zeci de ani în agricultură acum îi este cel mai frică pentru că şi-a adus copiii din străinătate să lucreze împreună cele 570 de hectare pe care le are, le-a promis o pâine aici, iar autorităţile favorizează supermarketurile şi lasă fermierii să dea faliment.

„De mai bine de 7-8 ani de zile ne confruntăm cu o mare jignire la adresa producătorului român. Noi producem se duce la export și se aduce în Țara Românească pâine congelată.

În ultimii doi ani de zile și cel puțin în acest an vom fi într-o mare incapacitate de plată din cauza scumpirilor la imputuri, la îngrășământ acum și energia și gazele și tot.

Noi de ce nu ne-a fost frică nu am scăpat! Ne-au transformat acești politicieni iresponsabili în niște sclavi ai societății.

Fac agricultură de 35 de ani. Mai frică că acum nu îmi este că mi-am adus și copiii din străinătate, le-am promis o pâine bună în Țara Românească și iată că acum suntem la un pas de faliment. Sunt la un pas să duc vacile la abator.

Am vândut grâul cu 71 de bani și acum că văd că se scumpește pâinea. De ce? Pentru că prețul ăsta la grâu este mai bine de 15 ani, iar prețul la motorină a explodat, la îngrășăminte a explodat.

Cel mai mare frică îmi e și mi-am adus și copiii din străinătate să lucrăm cele 570 de hectare. Am cultură de ardei capia neculeasă, am 5 hectare de usturoi neadunat. Banii pe lapte nu i-am mai luat de anul trecut. România e o țară care nu mai prezintă nici un fel de garanție pentru noi producătorii", a spus revoltat fermierul, Ştefan Muscă la News Hour with CNN de la Antena 3.

Anul acesta, legumicultorii au avut o producție foarte bună. Dar, paradoxal, au fost nevoiți să-şi vândă produsele pe prețuri de nimic.

Alții, în semn de protest au preferat sa le distrugă. Oamenii spun că se întâmplă asta pentru că statul nu are nicio strategie care să încurajeze agricultura românească şi fiecare e pe cont propriu.

