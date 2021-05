Bucureștenii petrec mai mult timp în trafic decât locuitorii New York-ului. Neurochirurgul Vladimir Ciurea: ”Pierdem celula supremă pe care ne-a dat-o Dumnezeu”

Bucurestenii stau în trafic 134 de ore pe an, adică 11 zile dintr-un an, potrivit celui mai recent clasament făcut la nivel mondial pentru anul 2020. România se află pe locul întâi în acest clasament, depășind chiar metropola New York, unde locuitorii stau 100 de ore în trafic pe an.

Am depășit inclusiv capitala Columbiei, Bogota, cunoscută pentru traficul infernal, în care oamenii stau 133 de ore pe an în blocajele rutiere de pe străzi.

Cea mai mare reducere a timpului pierdut în trafic este în Londra. Acolo, șoferii au stat doar 69 de ore în trafic în anul 2020, în timp ce, în 2019, au petrecut de două ori mai mult timp în trafic: 149 de ore.

Vladimir Ciurea, neurochirurg, cere autorităților să rezolve problema traficului și a poluării din București și avertizează asupra repercusiunilor.

„În această capitală avem un număr foarte mare de elemente de mizerie, de poluare, de fum, praf, care ne infestează aerul și am ajuns pe locul întâi în lume ca și poluare. Apelul meu și al tuturor cetățenilor acestei capitale este ca cei care sunt factori de decizie să ne prezinte o capitală fără elementele de poluare fizică, fonică și elementele de trafic care ne sugrumă zi de zi. Srăm în trafic, ne presează șefii, ne presează corporațiile, ne presăm noi (...)

Toate aceste elemente noi care apar și orele pe care le pierdem în trafic, 134 de ore stă un bucureștean pe an, și atunci se produce o enervare. Pierdem celula supremă pe care ne-a dat-o Dumnezeu, care se numește neuron. Un neuron pe secundă, câți neuroni pierdem în această perioadă de enervare și de poluare.”

