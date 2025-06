Kelemen Hunor: Nicușor Dan are o răbdare uriașă. Dacă partidele nu propun un premier, Președintele ne va pune în fața faptului împlinit

Referitor la negocierile din ultimele săptămâni, Kelemen Hunor a spus că s-au făcut pași înainte / Foto: Hepta

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat joi seara, la Antena 3 CNN, că soluția pentru formarea noului Guvern trebuie să vină din partea partidelor, nu de la Cotroceni. El a lăudat atitudinea Președintelui Nicușor Dan, despre care a spus că are o „răbdare uriașă”, ascultă fiecare propunere și vrea să înțeleagă problema. Totuși, el a avertizat că, dacă partidele nu ajung la o înțelegere, „președintele s-ar putea să ne pună în fața faptului împlinit” în ceea ce privește desemnarea premierului.

Liderul UDMR spune că Președintele nominalizează premierul, dar înainte de a nominaliza trebuie să existe o propunere din partea partidelor care alcătuiesc majoritatea sau măcar din partea unui singur partid.

Totodată, referitor la negocierile din ultimele săptămâni, el a spus că s-au făcut pași înainte, deși nu sunt „discuții simple”.

„Președintele are o răbdare uriașă, ascultă pe fiecare, dorește să înțeleagă problema și soluția trebuie să vină de la partide, nu de la președinte, de la majoritate. Până când majoritatea nu propune un premier, președintele nu are ce să facă pentru că acel premier trebuie să aibă majoritate și trebuie să treacă prin Parlament, dar conform Constituției, Președintele nominalizează premierul, dar înainte de a nominaliza trebuie să existe o propunere din partea partidelor care alcătuiesc majoritatea sau măcar din partea unui singur partid. Deci, din acest punct de vedere, mingea este la noi, nu este la Președinte. La noi, la partide sau la formațiuni politice, asta spun.

De fiecare dată când am mers la negocieri am mai avansat un pic, că nu sunt discuții simple. Eu am spus de fiecare dată: majoritate nu se poate fără PSD și PNL, asta e situația, trebuie să înțelegem. Se poate fără UDMR, nu avem nimic împotrivă, dacă asta va fi soluția, nu ne certăm, nu ne supărăm”, a declarat liderul UDMR, joi seara, la Antena 3 CNN.

Kelemen Hunor: „Dacă nu ai un premier, nu poți discuta”

Președintele UDMR a mai precizat că, în acest moment, soluția este ca partidele, care sunt în formatul de 4, plus minoritățile, să vină cu o propunere comună în ceea ce privește nominalizarea unui premier.

„E o majoritate mai subțire cu PSD, PNL, UDMR, fără USR, dar tot majoritate se numește, sau se poate Guvern minoritar. Astea sunt posibilitățile, altele în Parlamentul actual nu avem, și de aceea cei care spun care au câștigat alegerile, adică PSD și PNL, sunt primii care ar trebui să propună un premier, deci nu se poate să propună un premier cel care este pe locul trei sau pe locul 4. Totuși, cu 7% nu propui premier pentru o majoritate.

Eu cred că așa s-a procedat mereu: cei care formează majoritatea propun Președintelui un nume. Dacă Președintele nu e de acord, e altă poveste. Dar coaliția majoritară propune un premier – așa a fost întotdeauna. Dacă nu reușește coaliția, atunci Președintele s-ar putea să ne pună în fața faptului împlinit, și premierul va trece prin Parlament.

Dar nu asta e soluția. Soluția e ca partidele care sunt în formatul de 4 plus minoritățile să vină cu o propunere comună.

Nu am ajuns până acolo, nici măcar pe structura guvernului nu am discutat, pentru că, dacă nu ai un premier, nu poți discuta. Și nu formăm un guvern doar matematic, doar adunând. Asta ar însemna că e de ajuns o formulă ca USR + PSD + PNL sau UDMR + PSD + PNL.

Putem discuta cine câte portofolii să aibă, dar asta e o abordare strict matematică. Eu am propus mereu o abordare politică”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR spune că în a doua parte a lunii iunie trebuie să avem un Guvern votat în Parlament

De asemenea, acesta a mai declarat că până spre sfârșitul săptămânii viitoare trebuie să avem un premier desemnat și susține că Ilie Bolojan are prima șansă.

„Nu e vorba de un blocaj total. Eu nu aș exagera. Se dorește încă o discuție, încă o căutare a unei soluții bune și, în câteva zile, vom ajunge la o concluzie și va exista o propunere.

Nu, nici măcar o secundă nu am discutat structura guvernului (despre miniștri). Nu poți face asta fără un premier desemnat. După ce ai premierul, începe discuția. Nu se poate să stabilești tu toate detaliile și apoi să vină premierul și să-i spui: „Ăsta e meniul, așază-te la masă.”

Da, Bolojan are prima șansă.

Trebuie oferit societății un program de guvernare coerent și o „cură de slăbire” a statului. Dacă începem din nou discuțiile despre cine ce trebuie să primească, iarăși plecăm cu căruța înaintea boilor.

A mai fost o situație în 2009, când a existat o prelungire. A rămas Boc cu guvernul PDL și nu a reușit să formeze o coaliție nici Croitoru, nici Negoiță. Premierul interimar are acțiune foarte limitată – administrează doar problemele curente. Mesajul ar fi extrem de prost, și în interior, și în exterior. Așa că eu cred că va exista o nominalizare de prim-ministru și o structurare a guvernului. În a doua parte a lunii iunie trebuie să avem Guvern votat în Parlament, dar până spre sfârșitul săptămânii viitoare trebuie să avem un premier desemnat”, a declarat Kelemen Hunor, la Antena 3 CNN.