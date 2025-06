Diplomatul Lazăr Comănescu a avut o întâlnire controversată cu Serghei Lavrov. Nicușor Dan: „A fost ca persoană fizică”

Diplomatul Lazăr Comănescu, secretar general al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), s-a întâlnit săptămâna trecută la Sankt Petersburg cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Întrebat, miercuri, după Summitul NATO, despre această întâlnire, președintele României Nicușor Dan a spus că Lazăr Comănescu s-a întâlnit cu Lavrov „ca persoană fizică”.

„Întâlnire cu ministrul de externe Serghei Lavrov la Sankt Petersburg (20 iunie 2025). Schimb fructuos de opinii cu privire la rolul BSEC în promovarea cooperării economice în regiunea Mării Negre și modalitățile de consolidare a contribuției organizației la acest demers”, a scris zilele trecute Comănescu pe X.

Meeting FM Sergey Lavrov of ??in St Petersburg ( 20June 2025). Good exchange of views on BSEC’s role in promoting economic cooperation in the Black Sea region and ways towards enhancing the Organization’s contribution to this endeavor. pic.twitter.com/e9D6odXScp