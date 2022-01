Antena 3 › Emisiuni › News Hour with CNN › Când ar putea ajunge testele de salivă în școli. Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford pune la îndoială eficacitatea lor Când ar putea ajunge testele de salivă în școli. Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford pune la îndoială eficacitatea lor

Sursa foto: Antena 3/Hepta

În cel mai pesimist scenariu, am putea avea teste în şcoli undeva la jumătatea lunii februarie. Ștefan Dascălu, cercetător in imunologie la Universitatea Oxford, a vorbit la News Hour With CNN de la Antena 3, despre motivele pentru care, testarea pe bază de salivă nu este eficientă.