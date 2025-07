Cum promite Jandarmeria să apere românii de pantera din Bulgaria. Toți o caută, dar nimeni nu știe cum să o și prindă

Pantera neagră a fost observată pentru prima dată acum câteva zile în orașul Ruse, Bulgaria.*Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Getty Images & captură video Antena 3 CNN

Autoritățile din Giurgiu sunt pe urmele panterei care a dispărut acum 11 zile din Bulgaria. Jandarmeria transmite că va asigura zona și va chema colegii din alte instituții. Dacă, teoretic, pantera nu se va mișca până la sosirea lor, nici cei de la Autoritatea Sanitar-Veterinară nu vor rezolva situația, pentru că pur și simplu nu au puști cu tranchilizant.

Pantera a dispărut în urmă cu 11 zile în Bulgaria. A fost văzută la Ruse săptămâna trecută, iar pe 29 iunie un apel la 112 anunța prezență ei în România, lângă Giurgiu.

"A început cățelușă mergând pe jos să mârâie, să facă foarte urât. Atunci am întors capul și am văzut ceva foarte suspect. Îi strălucea ochii foarte puternic la lumină, se vedea lumina din ochii ei. Era întinsă jos. Sunt și o femeie credincioasă de biserică, am zis că este satană", a spus o localnică.

Până în acest moment, autoritățile din România nu au reușit să captureze animalul sălbatic. S-au deplasat în mai multe locuri, unde localnicii au anunțat la 112 prezența acesteia, însă pantera nu a fost de găsit. Jandarmeria are însă un plan teoretic pentru momentul în care vor găsi animalul.

"În cazul în care s-ar confirma un incident de genul acestuia, inspectoratul de Jandarmerie Județean Giurgiu ar putea să acționeze conform atribuțiilor legale în sensul izolării zonei, îndepărtării curioșilor în cazul în care se strâng, am putea să luăm legătura cu ISU pentru emiterea unui mesaj RO-ALERT", a declarat Mădălina Ranţeş, purtător de cuvânt în cadrul Jandarmeriei Giurgiu.

Nu se știe însă cum va fi asigurat acest perimetru, având în vedere că o panteră se poate deplasa și cu 60km/h și poate sări în plan orizontal până la 10 metri, mai ales dacă se simte în pericol. Așadar, nu se știe concret cum va apăra Jandarmeria Giurgiu oamenii până la sosirea instituțiilor abilitate. Totuși, nici în cazul în care cei de la Direcția Sanitar-Veterinară ar fi la fața locului pericolul nu poate fi îndepărtat, deoarece DSVSA nu are armă cu tranchilizant.

"Noi, mai departe, în funcție de zona unde este semnalat animalul. Vorbind de municipiul Giurgiu, avem serviciile locale de gestionare a câinilor fără stăpâni, care au persoană autorizată pentru manipularea armei cu tranchilizant", a explicat Andrei Darie, director DSVSA Giurgiu.

Astfel, din spusele autorităților, de la găsirea panterii și până la tranchilizarea ei ar urma un lung șir de telefoane. În Bulgaria, însă, situația a luat o altă întorsătură. Alertele au fost oprite după ce un specialist de la Academia Bulgară de Științe a spus că urmele lăsate de așa-zisa panteră sunt, de fapt, ale unui "câine de talie mare".