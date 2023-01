Cozi în faţa librăriilor după lansarea cărţii prinţului Harry. Ducele de Sussex îşi dezvăluie întreaga viaţă

Cartea cu memoriile prinţului Harry stârneşte furie şi consternare în Marea Britanie. Volumul a fost lansat astăzi în toată lumea şi mii de români l-au cumpărat deja.

Prinţul povesteşte că a ucis 25 de talibani pe vremea în care era pilot de elicopter, dar şi despre tensiunile dintre el şi fratele lui, William, care l-a şi bătut.

Cartea de memorii a Prinţului Harry este de astăzi în librăriile din România şi din alte 15 state. Peste 2.500 de români au cumpărat deja cartea online, iar comenzile cresc vertiginos de la o oră la alta. Editurile se aşteaptă ca volumul cu dezvăluiri şocante să fie declarat Cartea Anului 2023.

În Marea Britanie, cititorii au făcut cozi în faţa librăriilor, cu câteva ore înainte de deschidere.

Admiratori ai Prinţului Harry sau ai Casei Regale britanice ori simpli curioşi, cititorii români s-au înghesuit chiar în ziua lansării să cumpere cartea de memorii. Mulţi alţii au comandat cartea. În doar câteva ore, s-au cumpărat online peste 2.500 de volume în România, iar vânzările tot cresc.

Dezvăluirile complete ale prinţului Harry, de astăzi publice în carte

Odată cu coperţile, se deschide şi sufletul Prinţului Harry. Fără perdea sau rezerve, Ducele de Sussex îşi dezvăluie întreaga viaţă.

Până acum, familia regală nu a avut nicio reacţie oficială referitoare la cartea scrisă de Ducele de Sussex.

În România, un volum costă 99 de lei, iar cei care doresc cartea în format audio book sau e-book trebuie să plătească 10 euro.

Cele mai scandaloase fragmente din cartea prinţului Harry

"Deci iată numărul meu: douăzeci şi cinci. Nu era un număr care să-mi dea vreo satisfacție. Dar nu era nici vreun număr de care să mă ruşinez. Firește, aş fi preferat să nu am numărul acela pe CV-ul meu militar, să nu-l am în mintea mea."

"Și totul s-a întâmplat atât de rapid. Într-o fracțiune de secundă. M-a apucat de guler, rupându-mi lănțișorul de la gât, și m-a trântit la podea. Am aterizat în castronul cânilor, care s-a spart sub spinarea mea, cioburile intrându-mi în piele. Pentru o clipă, am rămas acolo, ameţit, după care m-am ridicat şi l-am invitat să plece."