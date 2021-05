Cel mai mare hub IT din Europa va fi în București, pe fosta platformă IMGB: "Vor fi nişte entităţi economice generatoare de venituri"

Din fosta platformă IMGB nu a mai rămas, acum, mare lucru. Construit în București în 1963, colosul industrial a produs de la turbinele de aburi pentru Centrala nucleară de la Cernavodă până la clinidri pentru combinatului siderurgic de la Galați, cu o greutate de 150 de tone. Totul va fi pus acum la pământ.

Pe poarta Întreprinderii de Maşini Grele Bucureşti intrau înainte de 1989 câte 10 mii de salariaţi zilnic. În ultimii ani, abia dacă mai lucrau 40 de oameni aici. Costurile cu demolarea se ridică la peste 10 milioamne de euro, având în vedere că uzina se întinde pe o suprafaţă de 60 de hectare.

În locul vechilor clădiri, va fi înălţat cel mai mare hub tehnologic din Europa. Autorităţile locale au lărgit deja la două benzi pe sens şoseaua Berceni care trece prin fața IMGB şi prelungesc metroul spre centură.

"Ne aşteptăm ca în aceste zone să avem centre de date, clădiri de birouri. Am convingerea că aceste zone nu vor fi nişte simple dormitoare, ci vor fi nişte entităţi economice generatoare de venituri.", spune primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Însă, în ţara care livrează cei mai mulţi specialişti it în UE, an de an, avem un deficit de peste 15 mii de programatori. Iar patronii de firme it nu ştiu cum să îi mai convingă pe angajaţi să revină la birouri, după ce un an şi jumătate au lucrat de acasă.

Cum e nevoie acută de programatori, mulţi dintre cei rămaşi fără job-uri din cauza pandemiei, au astfel o şansă. Un studiu realizat de un furnizor de servicii de training IT arată că 58% dintre români sunt dispuşi să se angajeze în acest domeniu.

