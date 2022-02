Antena 3, în direct de pe linia frontului | Drama unui tânăr care a reușit să fugă din calea războiului

În timp ce Statele Unite își mențin avertizările cu privire la o posibila invazie a Rusiei în Ucraina, numărul victimelor pe front creste de la o zi la alta.

În cei 8 ani de conflict între armata ucraineană şi rebelii pro-ruşi, 13.000 de oameni şi-au pierdut viețile şi peste un milion şi jumătate au devenit, peste noapte, refugiați.

Echipa News Hour with CNN aflată în Ucraina a mers în apropierea zonei controlate de rebeli şi a stat de vorbă cu unul din tinerii care au reușit să fugă din calea războiului.

Suntem la cam 500 de metri de pozițiile separatiștilor pro-ruşi şi deseori, în special după-amiaza, aici se aud focuri de armă şi nu este exclus să fie lansate şi obuze.

Suntem într-un sat pustiu de lângă regiunea separatistă Donetsk. Din 2014, de când a început conflictul dintre armata ucraineană şi rebelii pro-ruşi, nimeni nu mai este în siguranță în această zonă. Ca să scape cu viaţă, oamenii şi-au abandonat casele şi au fugit sute de kilometri către vestul tării.

Am închis casa, am acoperit geamurile, ușile, cu plăci de lemn stratificat. Am lăsat acolo toate lucrurile pe care le aveam, absolut tot. Am lăsat tot şi am plecat.

Veaceslav a locuit in Khartsyz'k, oraș aflat din 2014 sub controlul separatiștilor pro-ruşi. Era student când au început să zboare gloanțele şi să cadă obuzele lângă blocul în care locuia. Un oraș liniștit de provincie a devenit, peste noapte, fortăreața rebelilor.

„Peste tot erau controale. Deasupra capului mai tot timpul zburau tot felul de drone. Efectiv nu mai aveai nici o siguranță", spune tânărul.

Împreună cu familia, tânărul a reînceput o nouă viaţă în alt oraș. Nu se poate întoarce acasă, pentru că există riscul să fie reținut în regiunea controlata de separatiști. Pe toate drumurile sunt filtre în care civilii sunt controlați la sânge.

Suntem la linia dintre Ucraina şi orașul Donetk. În spatele meu este un punct control ucrainean Ca să treci dincolo trebuie să ai un motiv, altfel drumul se oprește aici

„La început, am tot sperat că totul va reveni la normal, acum, însă, nu mai e loc de speranță", spune resemnat Veaceslav, refugiat din Donetsk

Potrivit autorităților ucrainene, începând cu anul 2014, peste 1,5 milioane de oameni s-au refugiat din regiunile controlate de rebelii pro rusi.

În tot acest timp, peste 13.000 de civili, militari ucraineni şi rebeli au murit în schimbul de focuri dintre cele două tabere.

La Kiev, tensiunea se simte inclusiv pe străzi. În faţa ambasadei SUA din capitala Ucrainei, zeci de oameni au manifestat şi au cerut sprijin din partea Washingtonului.

În același timp, Rusia continuă să îşi consolideze prezenţa militară de la graniţa cu Ucraina.

