Corespondenţă specială din Ucraina: Femeile din Lvov fac plase de camuflaj pentru front. Bărbaţii rămaşi numără zilele până la plecarea la război

Într-un atelier din Lvov, zeci de femei cântă imnul Ucrainei. Este modul lor de a se încuraja într-o zi când la ştiri văd doar informaţii despre clădiri bombardate în Kiev şi Harkov.

Localnicii s-au mobilizat incredibil, suntem într-un centru de voluntari, unde femeile fac plase de camuflaj pe caare le trimit mai apoi militarilor de pe front.

"Noi aici suntem tot pe front. Suntem in linia a doua. Ii ajutam pe soldatii din prima linie. Adunam medicamente, fabricam plase de camuflaj si trimitem ajutoarele catre zonele de conflict.", spune una dintre femeile ucrainence de la centrul de voluntari.

Fiecare din aceste femei are un sot, un tata sau un frate care lupta impotriva invadatorilor rusi. Barbatii fac cozi la centrele de recrutare pentru a se alatura militarilor.

"Noi vrem sa castigam si speram ca ajutorul nostru de aici va fi de folos pentru armata noastra si pentru Ucraina", spune o altă ucraineancă.

"Suntem de parere ca nu ne pot infrange spiritul. Nici macar peste ani de acum incolo.", mai susţine femeia.

- Ce crezi ca se va intampla in continuare, in urmatoarele zile, in urmatoarele spatamani?

- Vor incerca sa ne doboare moralul, dar tot ce pot face este sa cauzeze niste distrugeri.

In prima saptamana de razboi, aproape 10.000 de militari rusi au murit pe front. Dupa ce tactica unui atac fulger a picat, Rusia schimba acum tactica si va trece la un razboi de uzura, menit sa slabeasca in timp rezistenta ucrainenilor.

Oamenii se organizeaza pentru a-i ajuta pe cei din zonele bombardate. Noi suntem la Lvov intr-un centru de unde se primesc ajutoare de peste tot, din strainatate in special si de aici sunt trimise mai departe la Kiev, Odes, Harkov. Si multi medici s-au alaturat eforturilor localnicilor. Ei sorteaza medicamentele care urmeaza sa ajunga la militari.

"Rugati-va pentru noi, rugati-va pentru Ucraina, pentru ca este o situatie teirbila la noi in tara." - este apelul făcut de cei din Lvov.

Potrivit ONU, peste 750 de civili au murit de la inceputul razboiului.