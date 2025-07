Bogdan Ivan: „Indemnizaţiile şefilor din companii nu pot fi schimbate integral pentru că am pierde bani din PNRR”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Sursa foto: Facebook/ Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus, sâmbătă, că reaşezarea indemnizaţiilor directorilor generali "durează cel puţin 2-3 luni" şi că acestea nu pot fi schimbate integral, deoarece ar însemna modificarea jalonului PNRR, ceea ce ar aduce României pierderi de 1 miliard de euro bani europeni. El a continuat, spunând, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că "avem blocați milioane de euro, din cauza unor încălcări legislative și incompatibilități la Ministerul Energiei".

"Există alții care spun că vor face ceva și s-ar putea simți lezați. Eu nu puteam să mă duc la colegii mei și să le cer să facă un lucru, pentru că până reasezăm indemnizațiile durează cel puțin 2–3 luni, și nici nu poți schimba integral, că e jalon PNNR – ceea ce ar implica modificarea jalonului și pierderea a 1 miliard de euro pentru România.

Așa că am virat înapoi 20 % din salariul meu. Cosmin Ghiță a făcut același lucru aseară. Directorul Hidroelectrica mi-a spus că va proceda la fel în Consiliul de Administrație și în cel de Supraveghere. Îi aștept și pe ceilalți să facă la fel", a spus ministrul.

Oamenii mă întreabă: înțelegem că și pensionarii și mamele află în creștere de copil vor primi mai puțin, dar voi, politicienii, de ce nu faceți nimic? Eu am simțit că este normal să acționez și n-am cerut nimic, am făcut primul pas. Alegerile sunt peste trei ani și jumătate, deci nu am alte intenții politice.

El a continuat, reiterând şi declaraţia ministrului Educaţiei, Daniel David, care spunea că va dona 25% din salariul său pentru două burse de merit şi şapte sociale.

"Așa cum eu am decis ce fac cu banii mei, fiecare angajat la stat poate decide în privința propriului venit. Eu am făcut ceea ce am considerat că mă liniștește. Am văzut că Daniel David va dona 25 % din salariu elevilor – cinci burse de merit și două sociale (N.r. - sic!) – ceea ce mi se pare foarte bine".

Vorbind despre instituţia în care s-ar fi dat spor de femeie tuturor angajaţilor deoarece lucrau cu o femeie, ministrul a spus că a trimis Corpul de Control, care a constatat că nimeni nu a primit acel spor.

"Am trimis Corpul de Control să clarifice situația și au constatat că nimeni nu a primit acel spor destinat femeilor. Se creaseră indicatori de performanță pentru acest spor, dar nu li se aplicau tuturor angajaților.

Mi s-a cerut să aprob acești indicatori pentru componentele variabile de bonus ale Consiliului de Administrație, dar am refuzat. Am trimis Corpul de Control, deși, dacă indicatorii ar fi existat anterior, nu era nevoie de aprobarea mea — deci deduc că indicatorii au fost introduși atunci când i-am respins eu", a spus Bogdan Ivan.

El a continuat, spunând că avem blocaţi 240 de miliarde de euro din PNRR, "din cauza unor încălcări legislative și incompatibilități la Ministerul Energiei".

"Avem blocați 240 milioane de euro din PNRR, din cauza unor încălcări legislative și incompatibilități în numirile din companiile din Energie. Luăm același model din domeniul privat, la modul în care sunt evaluați administratorii companiilor private cu cifră de afaceri similară, cu zonă de activitate similară, le adaptăm la cele din subordinea Ministerului Energiei și o să vin cu acest pachet și în fața colegilor mei din Guvern și este evident că o să discutăm și cu ceilalți miniștri, al Transporturilor și al Economiei, care de semenea au în subordine companii cu capital de stat, dacă vor vrea să adopte modelul pe care îl propun. Dacă nu, o să-l adopt înainte, după ce o să am în discuție cu premierul Bolojan, cu care am discutat foarte aplicat și practic legat de a fac legat de indicatori de performanță corect, similar cu cei din domeniu privat", a subliniat ministrul Energiei.

Vorbind despre miniştrii trecuti, el a spus că unele angajamente au fost asumate în 2020 în faţa Comisiei Europene, odată cu închiderea centralelor pe cărbune. El a spus că speră "să reuşim să le păstrăm active".

Sunt convins că și ei și-au dorit să facă lucruri foarte bune — unii au reușit, alții încă nu. Dar vreau să spun cronologic faptul că aceste angajamente s-au luat în 2020 de către România, cu închiderea respectivelor centrale pe cărbune. Eu am fost ministrul economiei între 23 decembrie 2024 și 23 iunie 2025, adică în ultima jumătate de an. Spun că atunci când am plecat de la Ministerul Economiei, în urma analizei făcute cu domnul ministru Boroș, fostul ministru al Fondurilor Europene și cu specialiștii care conduc direcția PNRR.

Am tras linie, pot să stau liniștit că am fost cu o echipă foarte bună. Aici am început exact același tipar, să punem în fața Comisiei Europene toate proiectele pe care le putem închide până în 31 august 2026 cu asumare directă a beneficiarilor, fie că vorbim de administrația publică locală, fie că vorbim de companii, cele care nu au cum să se facă fizic. Am renunțat la ele pentru a evita ca România să plătească penalităţi de pe niște proiecte care nu pot să fie făcute în termen.

Acolo unde avem de renegociat, am făcut o strategie comună cu ministrul Dragoș Pîslaru pentru a aduce în continuare activitatea acestor grupuri energetice de la CE Oltenia Valea Jiului, de a le menține în continuare activitate cel puțin încă 3 ani, plus 2 ani, perioada de tranziție și în paralel, de a construi acele centrale pe gaz de care se tot vorbește, dar care abia acum suntem în stadiul de declanșare", a concis ministrul.