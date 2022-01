Disperarea lui Marian, angajat Alro rămas fără serviciu: ”Nu mai am ce să le ofer copiilor”

Salariații sunt disperați că în orice moment pot fi anunțați că și-au pierdut locurile de muncă.

Rămași pe drumuri după închiderea combinatului, angajații de la Alro vin să protesteze la București joi și vineri.

În Slatina însă, familiile celor peste 1.300 de anagajati dați afară traiasc o adevărată drama. Rămași fară venit oamenii se gândesc cu disperare cum își vor plăti facturile uriașe la energie, cum își vor mai întreține familiile.

”Cea mai mare teamă o am pentru copiii mei. Pentru că nu am ce să le mai ofer, datorii multe, credite. Am făcut credit ca să am o casă, un acoperiș deasupra capului. Facturile sunt enorme, 7 milioane gazele, 4 milioane curent și 17 milioane rata la banca.

Suntem la pragul în care nu mai putem. Avem 15-20 de ani la acel loc de muncă, zi de zi, noapte de noapte, plecam de acasă de lângă copii ca să muncesc să-mi fie bine. Nu știm cât vom rezista fără serviciu. Suntem 2.500 de persoane în situația mea” ne-a spus Haită Marian, unul dintre angajații care vor rămâne fără serviciu.

Alro Slatina, prima fabrică din țară care își reduce capacitatea de producție din cauza exploziei prețurilor la energie

Conducerea uzinei nu a reușit să cumpere energie electrică, așa că începând de pe 11 ianuarie se trece la închiderea cuvelor, deși a primit de la ministerul Energiei 396 de milioane de lei ajutor de stat pentru a face față crizei din energie.

Până vineri o hală întreagă va fi închisă, iar până în prima săptămână a lunii februarie 60% din capacitatea de producție va fi oprită.

Capacitatea de producție o să scadă de la 200.000 de tone de aluminiu electrolitic la 80.000 de tone.

Asta înseamnă că jumătate din cei 3.000 de angajați ai uzinei o să-și piardă locurile de muncă. Există acest risc, deși conducerea nu vorbește în acest moment de disponibilizări.

Compania Alro Slatina face parte din grupul Vimetco, controlat de miliardarul rus Vitali Matchitski.

Conducerea companiei își propune să-și construiască la Slatina o centrală de producție de energie pe bază de gaze naturale, pentru a dobândi independență din punct de vedere energetic.