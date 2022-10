Disperarea bolnavilor dependenţi de oxigen | Facturi copleşitoare la curent

În timp ce aleşii noştri se chinuie să facă legi din ce promit, cei bolnavi de plămâni, şi dependenţi de oxigen, se gândesc cu groază la facturile care încep să curgă.

Sursa foto: Antena 3 CNN

În localităţile miniere din Caraş Severin, zeci de pacienţi care s-au îmbolnăvit, paradoxal, extrăgând cărbune, nu vor reuşi să acopere costul energiei.

Aparatele care îi ţin în viaţă funcţionează 24 de ore din 24.

Petru Chiceş a lucrat 18 ani în mină.

Anii de muncă în subteran şi-au lăsat amprenta asupra sănătăţii lui pentru că acum suferă de fibroză.

Este dependent de oxigen şi are nevoie de aparatul care îl ţine în viaţă minimum 16 ore pe zi. Un asemenea aparat consumă și 2 kw pe oră.

În aceste condiții, în gospodăria lui, doar dispozitivul de oxigen consumă în totalitate cota de curent electric alocată pentru preţul plafonat. Pentru cei ca ei, aleşii au vorbit despre ajutoare însă, nimic nu s-a concretizat.

"Am 18 ani de minerit. Nu am lucrat în mină pentru că mi-a fost drag să intru acolo şi să îmi pice bolovanii în cap. Nici nu mi-e trecut în acte boala profesională. Am avut mare speranţa că cineva a propus în Parlamentul României, că cei care sufera de fibroza asta pulmonară si sunt dependenți de oxigen, să fie scutiți. Am înțeles că s-a anulat, nu se mai aprobă facilitarea asta", a mărturisit bărbatul, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Aşadar, nu mai are speranţe că guvernanţii îl vor ajuta. Acum, primeşte o pensie de 2.500 de lei. Mai mult de jumătate din ea este dată pe facturi. Restul, pe medicamentele lui şi ale soţiei.

"Penultima am avut 1.200 de lei, ultima a venit 1.500. Dacă nu mai pot să plătesc? Acum am dat pe 2 metri de lemn, 2.000 de lei. Eu am pensie 2.500. De restul îmi iau medicamente, nişte spray-uri care sunt foarte scumpe, plus altele şi altele, si pentru inimă, că nu pot sa respir. Nevasta mea este cardiacă, ea daca nu are medicamente în două zile moare", povesteşte bărbatul.

Domnul Petru Chiceş le-a transmis guvernanţilor un mesaj.

"Le doresc guvernanţilor să aibă bani mulţi, dar să aibă boala mea", a spus acesta.

Reporterii News Hour with CNN l-au mai vizitat pe domnul Petru luna trecută.

De atunci şi până acum, factura lui la curent electric a crescut cu peste 300 de lei. Între timp, s-a resemnat cu gândul că la nivel înalt nu se găsesc soluţii pentru problemele lui.