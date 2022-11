Fostul președinte american Donald Trump a votat la alegerile din SUA 2022 la o secție de votare din Palm Beach.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Fostul președinte american Donald Trump a mers la o secție de votare din Palm Beach, alături de soția sa Melania Trump.

Donald Trump a participat la mai multe meeting-uri în toată această perioadă, tocmai pentru a crește șansele republicanilor.

”Este o onoare să mă aflu aici. Am intrat, am vorbit cu cei aflați înăuntru, am votat aici în Palm Beach.

Cred că vom avea o seară grandioasă și va fi minunat să urmărim ceea ce se întâmplă.

Trebuie să vă decideți în această seară și trebuie să mergeți să votați. Mergeți și votați pentru cine trebuie să votați.

Acestea sunt niște alegeri foarte importante și sperăm că se va întâmpla ceea ce este corect să se întâmple.

Cred că sunt candidați grozavi și care au avut campanii foarte bune. Cred că oamenii vor ieși la vot gândindu-se la problema criminalități, la taxe. Știți că avem cele mai mari reglementări în această direcție, știți că democrații vor să crească taxele, noi vrem să le ținem mici.

Trebuie să închidem granițele și trebuie să facem asta rapid și să continuăm să ne protejăm țara, altfel țara noastră va fi distrusă. Trebuie să luptăm cu crima, să încercăm să păstrăm taxele mici și trebuie să facem ceva legătură cu granițele”, a declarat Donald Trump după ce a ieșit din secția de votare.