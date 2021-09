Dragoş Frumosu, după adoptarea legii consumatorului vulnerabil: "Până atunci multă lume moare şi foarte multe afaceri se vor închide"

Producătorii, retailerii, benzinăriile, toţi ne avertizează că peste noi vor mai veni valuri şi valuri de preţuri mari. Mingea ar fi acum în terenul guvernanților pentru a găsi nişte soluţii, numai că ei sunt puţin ocupaţi cu orice altceva în afară de guvernare.

Dragoș Frumosu, președintele Federației Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară, a spus că situaţia nu arată bine pentru majoritatea românilor care de 2 ani au aceleași salarii.

„Nu ne așteptăm la nimic de la guvern. Să nu vă gândiți că vor lua măsuri în consecință pentru că ministrul Agriculturii de când a fost numit în funcție de vreo 9-10 luni nu a luat nicio măsură și nu s-a ținut de nicio promisiune.

Deci să nu ne așteptăm că agricultorii, producătorii mici și mijlocii vor fi ajutați de către Guvern. Creșterile de prețuri sunt evidente pentru că pe de-o parte este pandemia pe de-o parte este creșterea prețului la cereale, acum vine și creșterea prețului la energie electrică și la gaze. Guvernanții nu s-au gândit la momentul liberalizării să analizeze situația și să vină cu măsuri până la această creștere, iar mai departe vom avea influențe mari și din punct de vedere al cursului valutar

„Depindem de deprecierea cursului valutar la carnea pe care o importăm”

Foarte multă materie primă importăm, semințe și atenție dacă procesatorii vor crește prețurile și evident la panificație un 20-25% la carne prețurile vor fi puțin mai mari pentru că importăm carnea de porc, depindem de prețul combustibilului la transport, depindem de deprecierea cursului valutar la carnea pe care o importăm.

Deci lucrurile nu stau deloc bine! Produsele lactate de asemenea vor crește prețul, prețul cerealelor este mare în mod direct și prețul furajelor va fi mare, deci lucrurile nu stau deloc bine pe fondul veniturilor foarte scăzute ale românilor.

„Creșterea preţurilor înseamnă un dezastru pentru cumpărător”

O creștere a prețurilor de 40% la legume pentru anul viitor preconizată înseamnă un dezastru pentru un cumpărător, pentru un român ale cărui venituri au rămas constante de vreo doi ani și nimeni nu se gândește.

Am reușit să aliniem prețul de pentru că am vândut resursele naturale și oamenii ăștia care au condus România de 30 de ani şi-au bătut joc de România, au vândut resursele naturale.

Acum stăm la mâna celor care le gestionează, am aliniat prețurile la energie, la gaz, la combustibil dar nu le-am alineat de niciun fel la salarii și lumea este săracă și 70% dintre români trăiesc la acel prag de salariu minim pe economie", a spus Dragoş Frumosu.

Legea consumatorului vulnerabil, adoptată de Camera Deputaților. Se va aplica de la 1 noiembrie

Întrebat ce părere are despre Legea consumatorului vulnerabil adoptată marţi în Camera Deputaţilor, Dragoş Frumosu a apreciat că pănă va fi implementata mulţi români şi mici afaceri nu vor mai rezista.

„Oameni buni, discutăm de 1 noiembrie 2022. Până atunci multă lume moare până atunci foarte multe afaceri se vor închide. Oamenii care fac activitate, care fac producție, mai ales cei de nivel de talie mică nu vor rezista pe piață.

Așa cum într-o jumate de an am distrus sistemul Horeca până în 2022 în noiembrie ne mănâncă cei mai rău. Adică este inadmisibil să vii cu niște măsuri peste un an de zile în condițiile în care noi spunem astăzi românii vor mori în casă de frig sau vor fi debranșați de la curent electric pentru că nu vor avea bani să își plătească facturile. Este foarte grav ceea ce se întâmplă.

Guvernul care va fi el, Dumnezeu știe când se va așeza, pentru că vedem ce se întâmplă ar trebui să invite la dialog reprezentanții oamenilor de afaceri, reprezentanții patronatelor.

Din punctul meu de vedere ar trebui relaxată fiscalitatea pe fondul creșterii veniturilor.(...) Că altfel discutăm că ajutăm economia, ajutăm românul dar noi până nu am avut bani de pensii şi până ieri ne mirăm că nu avem bani că nu știm ce se întâmplă, că nu crește nimic, că nu am respectat legea", a mai spus marţi, Dragoş Frumosu la News Hour With CNN.

