Fată de 14 ani, abuzată sexual de mai mult de zece consăteni. Familia vrea să o lase în grija statului, ca să o protejeze

O copilă de 14 ani a fost abuzată sexual de mai mult de zece consăteni, în ultimii aproximativ doi ani. Acum se află într-un centru de plasament, ca să fie protejată.

O adolescentă de numai 14 ani este condamnată să rămână în centrul de plasament, culmea, ca să fie protejată şi să aibă o viaţă normală. Familia nu mai vrea să o ia de acolo şi să o aducă în satul natal, din cauza lucrurilor îngrozitoare prin care a trecut în comunitate.

Maria avea doar 12 ani când a fost agresată sexual pentru prima dată. Din motive de protejare a vieţii private, acesta nu este numele ei real. Nu vom face publică nici localitatea în care trăieşte familia fetei.

Agresorul avea 33 de ani.

„Avea cuvintele la el şi era uns cu toate alifiile. Apoi alţii, mulţi adulţi şi minori, chiar colegi de clasă, au exploatat-o sexual şi au distribuit filmări cu abuzurile pe reţelele de socializare şi tuturor oamenilor din satul în care trăiesc.

Unul filma şi unul făcea. După aia, tot în ziua respectivă, au dus-o la altă casă. La două zile am primit şi filmările.

M-am dus la părinţii băiatului. Şi am spus că nu mi se pare normal. Ei au zis că ea e de vină, că cerea ţigări. Măi, cerea ţigări... N-are minte la 13 ani. Nu poţi să îi ceri tu, că nu judecă, ca un om normal. Dar pentru o ţigară să ajungi să faci aşa... E ceva inuman, e ceva ieşit din comun”, spune mama tinerei.

Oamenii legii au cunoştinţă despre ororile prin care a trecut fata, însă nu par să facă mare lucru. Tratează cazul ca şi cum ar fi al unei copile ce a scăpat de sub controlul părinţilor. Mama fetei spune că este absolut disperată şi nu ştie cum să gestioneze situaţia.

„M-am dus la poliţie. (n.r. după ce a văzut filmările cu fiica sa). La care el cu un ton, aşa: doamnă, dar ştiţi că numai cazul fiicei dumitale am? Sunt taxiul fiicei dumitale? Sunt atâtea cazuri. Îmi venea să plâng, plângeam. Şi zice: doamnă, dar ce? Aveţi grijă de ea, că sunteţi mamă. De ce aţi făcut-o?”, a mai spus mama acesteia.

Într-un răspuns trimis redacţiei Antena 3 CNN, reprezentanţii poliţiei precizează că au nevoie de o lună ca să ne spună câte plângeri există în acest caz şi în ce stadiu se află cercetările.

În prezent, Maria are 14 ani şi se află într-un centru de plasament, iar mama ei nu mai vrea să o ia acasă. Îi este groază că fiica ei ar putea fi traficată şi o va pierde definitiv.



„Şi m-au chemat la tribunal şi mi-au spus dacă o iau acasă. Şi eu nu o iau, nu că nu o vreau, am spus la toată lumea. Nu fug de copil! Dar mi-e frică să nu o iau de la capăt! Asta am o teamă, pentru că ea e foarte credulă”, mai spune mama.

Anul trecut, în România, peste 450 de persoane au fost victime ale traficului de persoane.

„Numărul persoanelor minore continuă să fie unul extrem de ridicat. 48 la sută din victimele identificate sunt minore.

Ceea ce e îngrijorător: a crescut numărul minorilor din centrele de plasament sau din grija asistenţilor maternali, deci dintr-o formă de protecţie: de la 17 la sută în 2022, la 22 la sută în 2023”, a declarat Mihaela Drăguș, purtător de cuvânt ANITP.

Primul motiv al acestei creşteri este accesul liber la internet pentru copii. Iar al doilea e legat de oamenii care pozează în familişti convinşi, cu principii.

Iar banii din traficul de persoane sunt foarte mulţi. Vorbim de zeci de milioane de euro în fiecare zi, doar în România.