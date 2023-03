El este Flaco, bufniţa care a impresionat o lume întreagă şi a devenit un exemplu de libertate şi rezistenţă, în SUA

O bufniță a ajuns exemplu de libertate pentru americani, iar faima sa a trecut dincolo de ocean. Aventurile lui au fost urmărite cu sufletul la gură de milioane de oameni.

Povestea lui Flaco a început într-o mică grădină zoologică în mijlocul celui mai mare parc din New York.

La scurt timp după ce a evadat, Flaco a devenit un exemplu în rândul americanilor pentru că oferă lecţii de viaţă importante despre libertate și rezistență.

În timp ce CNN, The Guardian și The Daily Mail s-au alăturat presei din New York pentru a povesti aventurile lui Flaco, îngrijorarea cu privire la bufnița care a scăpat de la grădina zoologică din Central Park s-a răspândit dincolo de orașul său natal.

Milioane de oameni i-au urmărit povestea cu un amestec de anxietate și speranță, îngrijoraţi că după o viață în captivitate, bufnița nu va ști să se hrănească sau să se mențină în siguranță într-un mediu complet nou.

Povestea lui Flaco – bufniţa care s-a născut în captivitate și-a făcut „debutul public” la grădina zoologică în 2010 atunci când cineva i-a tăiat plasa de sârmă care o proteja de mediul exterior.

Singur pe lume, Flaco se afla de acum în faţa unei provocări care i-ar putut fi fatală, dar cumva a găsit resursele necesare de a adapta unei noi vieţi...în libertate.

În primele ore și zile în afara grădinii zoologice, Flaco „părea stresat”, a spus Karla Bloem, director executiv al Centrului Internațional de Bufnițe, pentru New York Times

Până și zborul lui a fost puțin șovăitor la început şi i-a luat ceva timp „pentru a-și dezvolta puțin mușchii și a prinde putere”, a mai spus ea.

Noua viaţa a fost o reală provocare pentru Flaco, mai ales că nu mai văzuse niciodată spații atât de largi deschise. Niciodată nu mai fusese hărțuit de veverițe zgomotoase sau de corbi, dar a luptat pentru viaţa lui şi a învățat cum să trăiască, s-a adaptat exemplar.

"A fost uimitor să-l urmăresc pe Flaco învățând. A fost pentru prima oară în viața lui când s-a aflat atât de sus într-un copac, sau prima dată când a prins un șobolan, sau a simțit ploaia căzând peste tot în jurul lui", a spus Molly Eustis, manager şi iubitor de bufnițe.