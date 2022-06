Gurul din Apuseni, primele declaraţii după ieşirea din arest: "Mă bucur că am stat aici. Am devenit un om matur şi puternic!" | Ce spune despre acuzaţiile care i se aduc

Vasile Ardelean Fărcaș scapă de arest în urma contestației depuse și va fi cercetat în următoarele 60 de zile sub control judiciar din Apuseni. Este liderul unei comunități spirituale ascunse de lume, "Copiii Soarelui". Polițiștii îl bănuiesc pe liderul Comunității de mai multe infracțiuni, printre care șantaj, viol și hărțuire sexuală.

Adi de la Brad a declarat în exclusivitate pentru Antena 3 că este conștient că ceea ce face nu este neapărat ortodox, însă nu este nici ilegal.

A spus că toți copiii pe care îi are se îngrijește de ei. Cu toții au fost concepuți cu acordul mamelor. Mai mult decât atât, s-a arătat extrem de fericit de faptul că, în urmă cu 2 zile, una din femeile cu care acesta trăiește în comunitatea sa a născut o fetiță.

De cealaltă parte, acesta a susținut faptul că astăzi, mai bine de 20 de minute, a încercat să înduplece instanța, susținând faptul că este bolnav are, probleme cu inima și că arestul i-ar putea aduce decesul.

În plus, acesta ne-a mai declarat faptul că deocamdată nu știe ce stă la baza acestui dosar, însă un lucru spune el, este cert faptul că el nu a violat pe nimeni, asta pentru că a întreținut relații sexuale cu femeile, având acordul lor.

Cât despre faptul că cei mici nu mergeau la școală, ei bine, acesta susține că era aproape imposibil să trimită copiii la o școală în România, asta pentru că locul unde există această comunitate este în vârf de munte, iar drumul de acces către orice școală din apropiere ar fi aproape imposibil pe timpul iernii.

Reporter Antena 3: Cum vi se pare decizia instanței?

Vasile Ardelean Fărcaș, Guru din Apuseni: O decizie pozitivă. Mă bucur că am stat aici, pentru că am devenit un om matur şi un om puternic.

Reporter Antena 3: Aveți 7 copii cu 7 femei. Ce puteți ne ziceți?

Vasile Ardelean Fărcaș, Guru din Apuseni: Am copii cu mai multe femei cu acceptul lor. Știu că creștinește, nu-i normal. E imoral dar legal, nu am făcut nimic ilegal. Sunt copiii mei după numele meu. Eu am donat spermă. În mai multe locuri în lume. Am mii de copii am depășit cifra de 500 în Turcia. Am donat 4 butoiașe, pot să fie cam șapte-opt mii de copii".