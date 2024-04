Liste uriașe de așteptare pentru un consult la neurolog sau endocrinolog. Pacienții așteaptă chiar și jumătate de an

Românii pot aştepta chiar şi jumătate de an pentru un consult la neurolog, endocrinolog sau cardiolog.

Deşi în București avem cei mai mulţi astfel de specialişti, spitalele de stat au liste uriaşe de aşteptare.

La privat suntem primiţi mai repede, însă avem nevoie de aproximativ 1000 de lei pentru pachetul minimi de investigaţii. Cea mai gravă problemă o regăsim în Girgiu, acolo unde există un singur endocrinolog şi 4 neurologi.

Doamna Maria are o afecţiune gravă a glandei tiroide şi a aşteptat luni bune până când a găsit un loc liber la un medic specialist. Este din Vrancea şi vine 2 ori an pe an la Institutul Parhon Bucureşti.

”M-am tratat la Focșani până am descoperit că nu, nu-i mai ieșeau analizele bune. Și mi-a spus doamna doctor de la Focșani că nu mai depinde de dânsa. Trebuie să merg ori la București, ori la Iași și mi-am ales la București”, a spus doamna Maria.

Cele mai mari liste de aşteptare sunt la stat. Pentru un consult la cardiolog sau neurolog puteam aştepta luni bune. La privat ajungem mai repede la consult însă avem nevoie de aproximativ 1000 lei pentru un pachet minim de investigaţii.

Potrivit Colegiului Medicilor din România, ţara noastră are un deficit uriaș de medici specialişti. Avem doar 738 de endocrinologi şi 938 de neurologi. Cu toate acestea, populaţia este tot mai bolnavă, numărul pacienților cu AVC este în creştere, aceasta fiind şi cea mai frecventă patologie, atrag atenția specialiștii.

”Cu siguranță bolile neurologice sunt în creștere, pentru că populația îmbătrânește, ceea ce face ca organele cum sunt creierul, nervii periferici să fie mai la risc în a fi afectați de anumite afecțiuni sistemice, dar și afecțiunile primare”, spune dr. Dan Mitrea, neurolog.

Răbdare ar trebui să avem şi atunci când vrem să ne programăm la diabetolog. În toată ţara sunt 938.

”Foarte multe dintre cazurile de diabet zaharat nu sunt depistate”, spune dr. Bogdan Timar, medic diabetolog.



Potrivi datelor statistice, avem 2,9 medici la mia de locuitori. Anual, aproape 1.500 de rezidenţi îşi încheie stagiul de pregătire în România. Dintre aceștia, în jur de 100 ajung să se angajeze în spitalele publice din ţară.