Metode care îi ajută pe părinți să valorifice alocația copiilor. Suma pe care părinții o pot strânge până la majorat

Părinţii se gândesc tot mai des la modul în care pot valorifica alocaţia primită de la stat, iar specialiștii informează că aceștia pot apela la un cont de economii pentru copii, care ar putea să le aducă bani în plus celor mici.

Sursa foto: Getty Images

Economiștii informează că dacă părinții ar pune de-o parte alocația copilului timp de 18 ani, atunci ar putea să strângă aproape 70.000 de lei.

De asemenea, pentru a avea un rezultat mai bun, ei pot apela la contul de economii Junior Centenar, oferit de stat.

"Contul junior are avantajul că dacă depui 1.200 de lei pe an, statul va adăuga 600 de lei în plus, dar și o dobândă de 3% pentru sumele depuse.

Toate acestea vor fi adăugate de stat la finalul perioadei de economisire, adică atunci când copilul împlinește vârsta de 18 ani", a spus Irina Chițu, director FinZoom.

Citește și: Pensii mai mari pentru unii români. Categoriile care vor primi o indemnizație de 50% din pensie

Mai mult, dacă luăm în calcul doar 300 de lei pe lună, depuși în primii doi ani, şi 150 de lei pentru ceilalţi 16 ani, la majorat, copilul va retrage peste 65.000 de lei, adică cu 28.000 de lei mai mulţi bani decât au fost depuşi.

La rândul lor, băncile propun şi ele conturi de economii, care pot aduce profituri mai mari.

În ceea ce priveşte fondurile de investiţii, conform datelor transmise de bănci, dacă am pune alocaţia într-un fond mixt, pe o perioadă de 10 ani, suma s-ar putea dubla.

Din 2018, pe numele şi CNP-ul fiecarui copil, a fost deschis, la Trezoreria Statului, contul Junior Centenar.

În ceea ce priveşte celelalte metode prin care putem valorifica alocaţia , aproape toate băncile din România propun fonduri de investiţii şi conturi de economii.