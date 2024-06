Top 5 prezidenţiabili 2024. Cele mai vehiculate nume pentru fotoliul de la Cotroceni

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

O sinteză a prezidenţiabililor de până acum, pe baza celor mai vehiculate nume din partidele politice

La PNL, cel mai probabil în cursa pentru cotroceni va merge preşedintele partidului, Nicolae Ciucă. O decizie finală nu este luată, dar multe voci din partid îl susţin pe Ciucă.

PSD, aşa cum este şi cutuma partidului, l-ar putea trimite în lupta pentru fotoliul de preşedinte al României pe Marcel Ciolacu, preşedintele formaţiunii.

S-a mai vehiculat un scenariu, respectiv cel în care PSD să îl susţină pe candidatul independent Mircea Geoană, actualul secretar general adjunct al NATO, cu condiţia ca Marcel Ciolacu să rămână premier.

Mai departe, în ceea ce priveşte opoziţia, după cutremurul din USR, tot mai multe voci din partid o avansează pe Elena Lasconi drept cel mai potrivit candidat pentru Cotroceni.

Ea tocmai a câştigat al doilea mandat la primăria municipiului Câmpulung. O hotărâre în acest sens va fi luată cel mai probabil după alegerile interne pentru conducerea USR.

AUR, cel mai probabil va merge în campania electorală pentru prezidenţiale cu George Simion. Partidul va anunţa oficial candidatul în acest weekend.

La finalul unei şedinţe care a durat peste şase ore, liberalii au stabilit, vineri, că vor avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale. Şi social-democraţii, întruniţi în Consiliul Politic Naţional, au decis cu cîteva ore mai devreme să aibă propriul candidat pentru Cotroceni.

"Am încheiat întâlnirea conducerii PNL cu preşedinţii de filială din întreaga ţară. Am avut o analiză a rezultatelor obţinute la alegerile locale şi europarlamentare. (...) La final, am avut o discuţie legată de perspectiva alegerilor viitoare şi, în unanimitate, toţi preşedinţii de filială au susţinut ca PNL să aibă propriul candidat la alegerile prezidenţiale", a declarat Ciucă, după reuniunea desfăşurată la Poiana Braşov.

De la Consiliul Politic Naţional, desfăşurat la Sâmbăta de Sus, secretarul general al partidului, Paul Stănescu, a fost primul care a anunţat că PSD va avea propriul candidat la preşedinţie. Ulterior, Marcel Ciolacu i-a întărit afirmaţia.