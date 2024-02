Mircea Geoană, argumentaţia cu care ar putea câştiga Preşedinţia României: "Marele avantaj este acela că pot, în sfârșit, să spun cine sunt eu cu adevărat, fără să fiu obligat să mă duc în șablonul unui partid"

Mircea Geoană este alt om faţă de acum 15 ani când a câştigat alegerile prezidenţiale doar pentru o noapte. Mai sigur pe el, mai echilibrat, mai dezlegat de politica internă şi mai conexat la cea internaţională, ar putea fi preşedintele potrivit României. Dacă va candida. Dacă va fi ales.

Intervievat de Mihai Gâdea la Sinteza Zilei, actualul Secretar General Adjunct al NATO a răspuns cu diplomaţie, strategie dar şi spontaneitate la câteva întrebări vitale despre politica internă şi internaţională a ţării. Evident, punctul cheie al interviului s-a axat în jurul posibilei sale candidaturi la alegerile prezidenţiale din acest an.

Iată argumentaţia lui Mircea Geoană despre sine şi pentru români. La limita laudei, la limita modestiei, alert - precum se cuvine într-o campanie electorală, detaşat - pentru că şi-a câştigat deja locul în istorie şi nu mai trebuie să îşi justifice competenţa.

"Românii știu că alegerea președintelui în acest an este cea mai importantă alegere prezidențială din ultimii 25 de ani. Fără îndoială. De ce?

Pentru că lucrurile-s complicate. Pentru că e final de regim politic, pentru că se schimbă lumea, că avem război colo, avem război în sud, lucrurile sunt complicate. Oamenii vor să fie siguri că își dau viitorul - poporul, nu partidele - pe mâna unui președinte pe care ei să-l aleagă, nu mașinăria de partid.(...)

Este prima dată în istoria de 25 de ani a alegerilor românești când nu se știu candidații la prezidențiale din partea partidelor românești, parlamentare. Prima dată. Suntem în luna - aproape martie. Am mai devansat și alegerile pentru septembrie, din motive pe care poate le vom comenta.(...)

Pentru că este evident că nu au candidați de calibrul pentru a putea fi aleși de către români într-un moment atât de complicat.

Eu sunt eu. Eu nu mă dezic de cine sunt și de cine am fost. Nu mă dezic nicio secundă. Eu nu spun că ei nu sunt buni sau n-ar fi buni pentru partid, pentru guvern, pentru acel tip de nivel. Nu e o problemă, n-avem nicio nicio dispută aici. Dar pentru președinte lumea așteaptă un profil, un calibru, un tip de experiență, un tip de soliditate pe care ei nu o văd astăzi în aceste partide.

Pentru asta amână și de-asta încearcă tot soiul de combinații politicianiste în speranța că poporul și oamenii vor putea să meargă pe o astfel de variantă. Nu vor merge acolo. Pentru că românii conștientizează de fiecare dată, mai ales acum, că alegerea președintelui este o problemă de importanță istorică pentru viitorul acestei țări.

Şi de-asta - ia vino, matale la partid. De ce? Eu am fost la partid. Ce să mai caut la partid?

Eu am spus încă o dată și o spun încă o dată, pe toate cifrele, pe toate sondajele, în clipa de față, un candidat independent, care poate să reprezinte întreaga națiune nu doar un partid, are o șansă mai mare să câștige prezidențiala decât un candidat de partid."

O coaliţie de partide nu schimbă ecuația alegerilor prezidențiale?

Nu. Pentru că oamenii aleg un personaj politic ca și președinte, nu un candidat de partid. Asta nu înțelege lumea. Eu am mai candidat la prezidențiale, știu ce se întâmplă... Deci românii nu se duc pe o combinație de partide, s-a mai încercat și în trecut, nu merge.

Pe fondul fondului, dacă n-ai un candidat credibil, care să fie capabil să transceadă limitele propriului partid, la numărul imens de participanți la alegerile prezidențiale în România, care este cu câteva milioane de oameni în plus, un candidat standard și care nici nu au profilul la nivelul așteptărilor oamenilor, la un astfel de moment istoric, eu cred că n-au șanse să câștige.

Nu spun că nu pot câștiga, dar spun că astăzi o majoritate importantă a românilor de acasă și din diasporă au o așteptare diferită decât acest tip de... Pare mai degrabă că există o înțelegere între câțiva politicieni care, de fapt, încearcă să închidă jocul democratic din România. Și o spun încă o dată românii își vor alege președintele, nu combinațiile de partide sau candidați individuali sau colectivi din partea unui conglomerat de partide.

Acest lucru sunt absolut convins de el. Şi faptul că nu-și anunță candidaturile arată că și dânșii sunt conștienți că n-au candidat suficient de redutabil ca să iasă cu el în față. Şi de aceea se ascund în spatele acestor combinați.

Asta nu înseamnă că nu sunt oameni respectabili, că nu înseamă care pot să facă lucruri importante în statul român, că nu pot să conducă partide sau guverne. Nu asta este vorba pentru președinte, românii așteaptă într-un moment complicat un alt tip de profil de lider. Asta spun eu și sondajele confirmă că românii așteaptă ceva diferit față de un politician care, poate că în condiții normale, face o treabă decentă, dar care nu are profilul și anvergura pentru a conduce România pentru următorii ani.

Acuzaţiile de până acum v-au afectat personal?

Am trecut prin prea multe în viața mea și sunt un om mult prea înțelept și - să spun și pe aia - joc și la altă ligă, ca să mă las afectat de astfel de comentarii. Eu sunt convins că majoritatea celor din partide nu sunt de acord cu astfel de afirmații. Nu tratez un fost coleg așa și mai ales un lider atât de important.

Ar trebui să fie mândri de faptul că unul care a condus PSD-ul acuma niște ani de zile a ajuns să fie un personaj atât de important. Trebuie să fie mândri și nu neapărat să-mi propună mie să fac ceva. Deși au făcut-o. E altă discuție. Nu mă interesează.

Mă intresează un singur lucru: să putem fi siguri că oamenii își aleg liderii pe care și-i doresc, fără să fie obligați să joace la figuri impuse. Și părerea mea este că din punct de vedere electoral, deși tactic face sens - te ajut pe tine să treci hopul cu europarlamentarele și facem o mică combinație - perfect OK. Scurtăm calendarul pentru alegerile prezidențiale din motive care poate că sunt legat de cel care stă cel mai bine în sondaje, poate legat de alte calcule...

Dar oricât de mult te-ai învârtii în jurul problemei, în clipa de față, nu sunt candidați suficient de robuști ca să câștige președinția României.

Va fi anul independenților în politica românească

Mai e vreun dubiu că dvs.veți candida la Prezidențiale?

Da, este un dubiu în continuare. Este un dubiu în continuare, pentru că eu am făcut sportul ăsta...

În funcție de ce veți lua această decizie?

Anul acesta va fi anul independenților în politica românească. Şi chiar și dânșii, care încearcă să să găsească formule pe care le pot înțelege din punct de vedere tactic, vin cu propunere de candidat independent la nu știu ce primărie, cap de listă, înțeleg liste comune, cu cineva independent. Ei într-un fel vorbesc despre acelaşi lucru. .

Am spus-o şi o mai spun o dată, ca să fie foarte clar. Atâta vreme cât sunt la NATO, nu am cum să fac un astfel de anunț și nu este corect față de meseria și job-ul meu să fac un astfel de lucru.

Vorbind acuma despre calendar, e o discuție foarte mare despre succesorul lui Jen Stoltenberg la șefia NATO. Încă o dată, o spun și o spun și în emisiunea noastră - singurul lucru pe care nu îl facem la NATO, Jen şi cu mine e să ne alegem succesorii. Este treaba aliaților. Dânșii trebuie să-și găsească candidatul consensualizat. Sperăm cât mai repede pentru a putea merge la summitul de la Washington și să putem anunța în timp util cel care va conduce.

Chestiunea care nu se poate întâmpla în această toamnă este ca Jen Stotenberg și eu, adjunctul domniei sale, să plecăm în același timp. El pleacă la 1 octombrie. Deci eu, pentru a putea să asigurăm continuitate și succesiune la vârful alianței, va trebui să plec fie mai devreme, fie mai târziu. Ambele variante sunt astăzi pe masă.

Cel mai important lucru pe care l-am făcut înainte de a ajunge la NATO a fost acela de a face o pauză de la politică

Cum răspundeți acelora care încearcă să vă bage într-o zonă, cu orice ocazie pe care o găsesc, care să fie peiorativă sau să vă diminueze în vreun fel?

Au trecut 15 ani de la ultima mea încercare importantă în politica românească. Şi se întâmplă multe în 15 ani. Cred că cel mai important lucru pe care l-am făcut înainte de a ajunge la NATO a fost acela de a face o pauză de la politică. Mi-a făcut enorm de mult bine. Am avut și alte încercări. Momentul de după 2009 a fost foarte greu pentru mine ...şi în America. Şi duhovnici m-au ajutat să mă vindec sufletește. A fost foarte greu.

Şi faptul că astăzi nu mă uit deloc înapoi cu mânie, ci mă uit în principal către viitor a făcut parte dintr-o chestiune - duhovnicească, spirituală - face parte din cine sunt eu. Încercări ne dă Dumnezeu. Ăsta sunt eu. Iar faptul că primesc invitații - în special studenți, tineri antreprenori - lumea vrea să vadă ce le spune cel mai important român din job-ul internațional. Am scos și o carte în acest sens, ca să fie clar cine sunt eu.

Eu nu mai sunt în niciun fel de pătrățică politică clasică din România. Am trecut de acel moment. Eu sunt în continuare un om profund social în convingerile mele. Finalitatea politicii și a tot ce facem și al business-ului este ca oamenii să trăiască mai bine, Să fie mai puțină sărăcie, copilul de la țară să ajungă la școală. Sunt lucruri sociale. Cred cu tărie că orice faci are o dimensiune socială. Şi dimensiune creștină este o dimensiune socială. Despre ce vorbim? Despre Iisus? Ce e altceva decât despre oameni și despre a ajuta oamenii.

Convingerile mele economice sunt mult mai liberale. Cred că dacă nu avem sector privat puternic și să lăsăm antreprenorii să-și facă treaba, să nu mai schimbi codul fiscal o dată pe lună, când ți se năzare ție pe undeva, să poți să întărești capitalul românesc. Asta e o chestiune.

Și da, sunt profund conservator. În mod tradițional țin la valorile tradiționale care reprezintă cine sunt eu. Este vreo contradicție? Simțiți în mine că este vreo chestiune electorală ca să fac cu ochiul la PSD sau la liberali sau la cineva? Nici gând. Ăsta sunt eu și marele avantaj și fericirea pe care o trăiesc este acela că pot în sfârșit să spun cine sunt eu cu adevărat, în ce cred, fără să fiu obligat să mă duc în șablonul unui partid, în nevoile unui alt partid sau în așteptările electorale ale altui partid.

Eu cred că sunt cine sunt astăzi. Cu bune, cu rele. Un om mai puternic, un om trecut prin viață, un om care a învățat la NATO lucruri pe care altcineva probabil că nu le putea învăța. Știu că dacă mă ridic de pe scaunul de la NATO de astăzi şi mă duc la orice alt scaun de putere politică în Europa sau NATO, mă așez în secunda zero pe scaunul de influență pe care România îl merită. Dacă mă voi hotărî să fac acest lucru.

Deci, am marea libertate să fiu cine sunt eu, să spun explicit în ceea ce cred, şi să să fiu un om care este poate un pic mai puțin de băgat într-o pătrățică, și de asta cred că și în sondaje lumea se uită la mine și la genul ăsta de profil cu mai multă deschidere, pentru că simt că, de fapt, nu sunt prizonierul.

Eu când spun că dacă voi candida, voi candida independent, eu spun că sunt mai degrabă nedependent de partide. Nu înseamnă că nu voi lucra cu ele. Voi avea nevoie de majorități, de prim-miniștri, de miniștri buni, nu este niciun fel de supărare acolo și le respect munca, am făcut-o și eu. Dar sunt într-o altă etapă a vieții mele.

Sunt un om mult mai limpede, mult mai liniștit și cred că a fi bun creștin și bun român este un lucru de mare laudă. A fi bun creștin, a fi bun român, a fi un patriot român n-are nimic de-a face cu suveranismul prost înțeles sau cu globalismul prost înțeles. Putem să fim și trebuie să fim în matca noastră occidentală, respectând-ne cine suntem noi. Ăștia suntem noi, astea sunt valorile noastre și dispus să mă bat pentru ele. Deci restul este politică și zumzet și zgomot ce o să mai apară și mă lasă absolut rece.

Ăsta sunt. Dacă lumea se uită cu simpatie, sper eu, la cine sunt eu foarte bine. Dacă nu, nu-i iarăși cu supărare. Iar unii care mai sunt cu trompețica pe aici, pe acolo sunt jucători minori, nu au nimic de-a face cu jocul adevărat.

Cea mai mare temere şi cea mai mare speranţă pentru România anului 2024?

Națiunea noastră și țara noastră a știut de fiecare dată în momente similare, după primul Război al Crimeei, când Alexandru Ioan Cuza a reușit să facă prima unire a românilor, dinastia regală a României, care a reușit cu brătienii și cu ceilalți să facă independență și recunoașterea internațională, Marea Unire, intrarea în Europa și în NATO...

Și înaintașii noștri nu erau de multe ori mai breji, tot de multe ori cu interese, mai cârcotaș, mai individualiști - că ăștia suntem noi, ne adunăm mai greu, dar parcă a existat un Dumnezeu al românilor și o formă de a găsi, în momente decisive, liderii care să poată să-i ducă mai departe. Am absoluta convingere.

Şi nu-i legat de mine, eu nu trăiesc din politică, eu nu am nevoie de politică. Eu sunt un om realizat, am oferte de job-uri după NATO, de n-am ce să fac cu ele. Eu nu am nevoie să fac politică în România, nici pentru că trăiesc din ea și nici pentru că mă căpătuiesc de pe urma ei. N-am nevoie de așa ceva.

Dar cred cu tărie că este un moment la fel de important cu momentul din zona Marii Uniri și din prima unire a românilor. Trăim un moment în care se schimbă lumea atât de profund, încât depășește geopolitica. E și cu economie, și cu tehnologie, se împart cărțile la nivel global. Ar fi păcat de Dumnezeu ca România să aibă lideri mediocri într-un moment în care are nevoie de cei mai buni dintre aleșii săi.

Nu știu dacă voi fi eu printre ei, dar apelul meu către români: gândiți-vă de 1000 de ori pe cine puneți în fruntea țării, pentru că de modul cum alegem acuma, într-adevăr se vor așeza lucrurile - nu pentru 5 ani de mandat sau pentru 10 ani de mandat eventual, ci pentru multă, multă vreme. Pe ce matcă te pui acolo, vei merge.

Am încredere, am o încredere bazată pe istorie românească, că în momente similare, complicate și interesante, în tot timpul un risc vine și o mare oportunitate. Cred că România poate să profite de această situație. Este o țară excepțional de importantă strategic, trebuie doar să ne punem în valoare și să jucăm o carte mai energică și mai ambițioasă. Și fac apel la toată lumea, și din partide și din afara partidelor. Multă lume care poate nu se gândește să vină la vot: Veniți, oamenilor la vot! Alegeți-vă voi liderul care vreți să vă reprezinte. Nu lăsați pe alții să voteze pentru voi. Vă rog eu din inimă, nu mai votați răul cel mai mic. Este cea mai mare nenorocire pentru România.

Dacă sunt mai mulți candidați, alegeți pe cel mai bun pe care voi îl credeți. Este extrem de important să ne alegem liderii care trebuie și să ne remobilizăm ca națiune.

În asta cred. Dacă mai sunt interesat de politica românească, doar pentru asta sunt interesat. Pentru că simt, ca român și ca om care a făcut treaba asta toată viața, că e unul din acele momente. (...)

Și cred că România are Dumnezeul său și cred că România asta a noastră are un drum frumos în anii care vin.