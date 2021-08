Variante de economisire pentru viitorul copiilor

Dacă doriți să le oferiți o siguranță copiilor în viitor, există mai multe metode de economisire.

"Cel mai important produs oferit de piață în momentul acesta este faimosul cont de economii Junior Centenar. Avantajul la acest produs este clar randamentul, care este cel mai mare din piață, a spus Doru Iliescu, broker asigurări, în reportajul difuzat la News Hour With CNN de la Antena 3.

De contul Junior Centenar beneficiază toți minorii care s-au născut înainte de 2018.

Astfel, cu 1.200 de lei pe an, câştigul va fi de 3% pe an. În plus, statul oferă o primă anuală de 600 de lei. Cu o condiţie: părintele să pună în cont 1.200 de lei pe an. În 18 ani, în contul copilului vor fi în jur de 33 de mii de lei. Adică, suma depusă va fi mai mare cu 60-65%.

O altă variantă de economisire pentru copii este depozitul bancar.

De exemplu, părintele alege să economisească, pentru un nou născut, 100 de lei pe lună. Pune banii într-un depozit. Dobânda va fi de 2,5% pe an, însă depozitul vine la pachet şi cu un comision de deschidere între 5 lei şi 10 lei pe lună.

La majorat, suma stânsă va fi de 22 de mii de lei, mai puţin ca în cazul contului Junior.

Cele mai importante produse de asigurare sunt cele pentru studii, cu o asigurare de viaţă inclusă. În ambele cazuri sunt stabiliţi banii care se depun în fiecare lună, astfel încât copilul să beneficieze la majorat de o anumită sumă de bani.

Investițiile în acțiuni reprezintă o altă metodă de economisirem mai neconvențională.

"Achiziția de acțiuni reprezintă o formă de economisire respectiv investiție, mai ales dacă această achiziție de acțiuni se face lunar, pe o perioadă lungă de timp, investind sume mici, deci să nu destabilizeze bugetul unei familii", a spus Claudiu Vuta, analist economic.

În pandemie, doar 4 din 10 români au reușit să facă economii, iar valoarea depozitelor la finalul anului trecut s-a ridicat la 410 miliarde de lei.

