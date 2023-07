Povestea neştiută a prezentatorului Octavian Ursulescu | Motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată

Octavian Ursulescu a fost premiat la Gala Seniori de Colecţie, un eveniment aflat la cea de-a X-a ediţie, şi a venit însoţit de patru artişti din generaţia de aur.

"Este o ipostază extraordinară aceasta de a fi alături de oameni frumoşi, de artişti, toate astea îţi dau o stare de bine, o energie pozitivă pe care eu, trebuie să recuonscu, mi-a dat-o Dumnezeu. A fost o şansă unică", a declarat Octavian Ursulescu.

Totodată, prezentatorul a dezvăluit şi de ce nu s-a căsătorit niciodată.

"Nu mi-a fost uşor. M-am ţinut tare de tot, mă lupt şi acum cu ele. Eu am vrut să fiu fericit. Mai bine să fii liber în viaţă şi să omagiezi femeia. Nu trebuie neapărat să te căsătoreşti. Asta, sigur, nu e un sfat. Eu cred că vă puteţi căsători şi puteţi trăi mii de ani împreună. Eu nu am voie ca prezentator, aşa, mă uit, dar nu am voie să cad în păcat", a explicat Octavian Ursulescu.