Cum gestionăm banii într-o relaţie de cuplu. Sfaturi de la specialişti pentru a evita un conflict

Cheltuim cât câștigăm și uneori chiar mai mult- o problemă a educației financiare pe care specialiștii o trec în cap de listă.

Aceasta nu se diminuează, ba dimpotrivă, poate crește atunci când suntem într-o relație de cuplu. Din nefericire, cheltuielile în exces creează mari provocări partenerilor și, deseori, sunt cauza principală a divorțurilor.

"Este generația care are peste 40 de ani, care s-a obișnuit ca banii să fie la comun. În schimb, observăm că generațiile noi de cupluri nu sunt atât de prevăzătoare și nu concep ca banii să fie la comun și să îi gestioneze împreună. Eu cred că în momentul în care vorbim despre o relație de cuplu, pentru că cuplu înseamnă împreună, gestionarea banilor la comun este foarte importantă.", a spus Adriana Stanciu.

Atunci când luați decizii financiare împreună, vă asumați o responsabilitate comună asupra situației voastre financiare. Aceasta contribuie la consolidarea sentimentului de echipă și colaborare în cuplu.

"Dacă oamenii nu pun la un loc o resursă, se vor simți oarecum liberi. Și acum întrebarea este – oare e bine să te simți liber într-o relație de cuplu? Pentru că aș da un exemplu – dacă femeia are bugetul ei și bărbatul are bugetul lui, într-un moment de conflict, ce vor face? Fiecare va reacționa cum va ști de cuviință. Femeia ar putea să spună că pleacă, că nu mai vrea să stea cu tine de vorbă, pentru că pur și simplu mi-am luat cardul și am plecat. La fel și bărbatul poate să spună acest lucru.", a mai spus psihologul.

O altă cauză a problemelor financiare din cuplu poate veni din copilărie ... fie din cauză că nu a existat o persoană care să vă învețe principii de bază pentru gestionarea banilor, fie că situația precară pe care ați avut-o vă face acum să cheltuiți mai mult decât vă permiteți cu adevărat doar pentru a acoperi anumite goluri.

De foarte multe ori, moștenirile stau ascunse și abia așteaptă să apară într-un moment de criză.

Menținerea unui stil de viață costisitor poate genera presiuni financiare semnificative. Cheltuielile excesive pot duce la datorii și probleme financiare, afectând bunăstarea generală. Iar în realitate, o mașină scumpă, o casă mare sau haine și bijuterii din lux pot aduce mai multe provocări decât beneficii, chiar dacă, inițial, ați putea crede că sunt o modalitate de a câștiga aprobarea, atenția sau acceptarea socială.

Este destul de comun ca oamenii să fie influențați în luarea deciziilor de cumpărare de diverși factori, precum reclamele, poveștile prietenilor sau experiențele altora. Aceasta poate fi o manifestare a FOMO - Frica de a rata, care se extinde la dorința de a poseda lucruri noi sau de a participa la experiențe populare.

Bogăția se referă la cantitatea de resurse financiare sau materiale deținute, avuția include proprietăți și active financiare, în timp ce prosperitatea reflectă o stare generală de bunăstare, echilibru și împlinire în toate aspectele vieții, nu doar cele financiare. Este esențial ca un cuplu să înțeleagă că bogăția și avuția pot contribui la prosperitate, dar aceasta din urmă este mai adânc ancorată în echilibrul și calitatea vieții în ansamblu.

Dezechilibrul poate să apară și din diferențele în percepția asupra dragostei și a modului în care aceasta ar trebui să fie exprimată. Un partener ar putea crede despre cadourile scumpe ca sunt o modalitate autentică de a-și arăta iubirea, în timp ce celălalt ar prefera gesturile simple și semnificative. Este important ca partenerii să comunice deschis despre valorile lor, așteptările legate de cadouri și să găsească un echilibru care să se potrivească ambelor perspective.