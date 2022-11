Învaţă să trăieşti în prezent ca să fii cu adevărat fericit

Oricât de frumos este prezentul, tot obișnuim să găsim ceva mai interesant în viitor. Cristina Ionescu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne încurajează să ne ancorăm mai mult în "aici" şi "acum".

Sursa foto: Unsplash.com | César Abner Martínez Aguilar

Poate fi dificil la început, dar cu un plan bine făcut... nimic nu este imposibil! Descoperim în materialul următor câteva exerciții cu care putem începe transformarea acestui obicei.

"Tendința creierului nostru este de-a se asigura că noi suntem în siguranță. Și pentru că societatea în care trăim astăzi și mediul în care ne desfășurăm activitatea este din ce în ce mai nesigur. Tendința este să apară acest nivel de anxietate destul de ridicat pentru că începem să ne imaginăm tot felul de scenarii, astfel încât să avem cea mai mică senzație că putem să controlăm sub o formă sau alta exteriorul și că știm la ce să ne așteptăm.

Ceea ce uităm noi este că putem să ne ancorăm în aici și acum și că ceea ce se va întâmpla în viitor depinde extrem de mult de ceea ce facem aici și acum. Deci, practic, acțiunile mele din prezent sunt singurele care pot determina un viitor.

A mă bucura de fiecare moment din viața mea înseamnă ca eu să fiu cât mai prezent în viața de zi cu zi, să mă bucur de lucrurile care se întâmplă, pentru că noi așa rătăm atât de multe lucruri, mărunte, doar că pentru la un moment, peste câteva luni, o să merg într-o vacanță, care e extraordinară.

Există tot felul de tehnici prin care să ne cultivăm această abilitate de a trăi cât mai mult în prezent.

Una dintre tehnici este mindfulness. De a învăța să trăim în aici și acum prin a ne concentra pe simțurile noastre, în primă fază, adică pe ceea ce vedem, pe ceea ce mirosim, pe ceea ce auzim, pe ceea ce simțim și modul în care percepem lumea prin intermediul experiențelor noastre anterioare. Prin intermediul acestor percepții noi facem universul nostru.

Este foarte să cunosc cât mai bine cum am învățat eu să percep lucrurile, adică ce nevoi am eu, cum simt eu, ce comportamente am.

Un exercițiu ar fi să conștientizăm care sunt triggerii din exterior, adică ce ne activează în viața de zi cu zi, activatorii ăștia sunt acele lucruri din exterior care ne fac să ne simțim într-un mod neplăcut.

Care sunt triggerii din exterior, ce anume a activat în noi, adică ce emoție, unde se simte acea emoție în corpul nostru – se simte în piept, se simte în stomac, se simte în mâini. Apoi să mă focusez și să observ ce gânduri îmi trec prin minte. De ce? Pentru că acele gânduri nu fac decât să îmi crească intensitatea emoției și acele gânduri reprezintă ceva ce nu există aici și acum. Și apoi să observ ce comportamente am.

Un alt aspect care ar putea să ajute este să învăț să arăt gratitudine, mulțumire pentru lucrurile pe care le am în viața mea. Și un exercițiu foarte ajutător în sensul asta ar fi ca dimineața să ne gândim la 3 lucruri pentru care suntem recunoscători.

Practicând acest lucru zi de zi ne ajută să ne ancorăm și mai mult în prezent și să fim și mai mulțumiți de ceea ce facem și de ce trăim aici și acum.", a spus Cristina Ionescu, psiholog clinician și psihoterapeut, în cadrul emisiunii Numai de bine cu Ela Crăciun.