Iubirea de sine este esenţială pentru o viaţă împlinită. Soluţii de aplicat zi de zi

Știați că sunt și momente pe care specialiștii recomandă să le petrecem singuri? Greu de crezut, dar chiar așa este. Nu este întotdeauna necesar să fim înconjurați și de alte persoane.

Sursa foto: Freepik.com

Timpul petrecut singuri ar putea să ne aducă chiar beneficii majore, întrucât reușim să ne conectăm mai bine cu propria persoană, astfel încât să ne înțelegem dorințele și nevoile.

Nevoia de singuratate nu este intotdeauna o reactie negativa, ci poate fi un exercitiu util si greu mai ales pentru cei care au ajuns sa se teama de propriile ganduri.

Aceasta poate deveni un obicei sanatos, aducand beneficii atat in plan fizic cat si psihologic.

Expertii spun ca atunci cand esti singur si te concentrezi exclusiv asupra corpului tau, gandurile si grijile cotidiene dispar. Castigi starea de calmitate si relaxare pe care altfel, cu greu o poti atinge. Dupa un astfel de moment, te poti intoarce linistit la planurile pe care ti le faceai, bucurandu-te de ele mai mult ca niciodata.

Semnalele de alarma care te atentioneaza ca ai nevoie de un moment cu tine sunt evidente atunci cand presiunea, stresul si oboseala te năpustesc.

Din momentul in care vei invata sa nu mai faci din momentele de singuratate o tragedie si vei fi din ce in ce mai confortabil cu ideea de a fi singur, vei capata o incredere deosebita in propriile abilitati.

Nu vei mai resimti starea de anxietate si nelinistea care te cuprinde atunci cand esti doar tu cu tine, ci vei invata sa te bucuri de aceste momente, spre folosul tau.