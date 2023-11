O sumă prea mare oferită copiilor poate încuraja obiceiurile rele şi adicţiile

O sumă prea mare poate încuraja obiceiurile proaste și chiar adicțiile. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că adolescenții și tinerii care au prea mulți bani la ei sunt ținta principală a distribuitorilor de substanțe interzise, întrucât sunt mai ușor de convins.

Sursa foto: Unsplash.com

Contează foarte mult ca părintele să își facă timp pentru copilul său și să îi observe schimbările comportamentale. Unele sunt mai mult decât evidente și ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă imediat. Astfel, părintele trebuie să fie deschis cu copilul, iar în cele mai multe cazuri este recomandat să fie necesar ajutorul unui specialist.

Motivele pentru care un adolescent cere obsesiv bani părinților sunt diferite. Fie că vorbim de lucruri necesare şi utile precum hainele, accesoriile, electronicele fie în situațiile negative de așa zisele distracții, precum viciile. Iar aici se încadrează mai multe tipuri de situații, atunci când copilul începe sa fumeze, să intre în lumea jocurilor de noroc, a alcoolului sau a drogurilor. Cu toate că, toate aceste lucruri sunt interzise pentru orice minor, tentațiile sunt la tot pasul.

Motivațiile pentru care tinerii se apucă de droguri sunt complexe și diversificate. Totul poate începe ca o simplă curiozitate sau din nevoia de a fi acceptat în anumite grupuri. Ulterior, dependența se dezvoltă din traume, despre care uneori părinții nici măcar nu știu.

În toate aceste cazuri, este vorba despre un blocaj in relațiile părinte - copil. Daca luam exemplul unei familii modeste sau cu un trai mai sărac, acolo, comunicarea este mereu învăluită in tensiune, deoarece orice discuție ajunge în scurt timp şi inevitabil la bani, atmosfera va deveni nu va fi una tocmai plăcută. În schimb în cazul unei familii cu copiii, care are un nivel de trai ridicat, acolo situația se schimba complet. Părinţilor le va fi greu să le refuze ceva.