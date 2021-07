Cristina Lupu, singura elevă de nota 10 la examenul de bacalaureat din zona rurală, mesaj pentru tânăra generaţie: "Nu vă pierdeţi încrederea în voi şi veţi reuşi!

„Când îți propui să ajungi la această notă o faci", este mărturia Cristinei Lupu absolventa din Gorj care demonstrează că poți să ai rezultate excelente la învățătură în orice colț al țării ai trăi.

Tânără absolventă din comuna Mătăsari a obținut 10 pe linie la examenul maturității, fără să fie urmat vreo oră de meditații

„De la începutul anului mi-am pus în cap să iau 10 la Bac și am muncit foarte mult singură casă să obțin această medie. Mi-am făcut schițe, am încercat să adopt un stil de a învăța propriu. Meditații nu am făcut pentru că am considerat că nu am nevoie de ajutor extern.

Dimineața mă trezeam și citeam lecțiile 25 de minute, 5 minute luam pauză, iar citeam 25 de minute și apoi rezolvăm toată ziua teste", spune tânăra absolventă.

Cristina Lupu provine dintr-o familie modestă și mai are acasă patru frați. Chiar și așa a reușit să devină mândria profesorilor Liceului Tehnic din comuna Mătăsari, care au pentru prima dată o absolventă de 10 pe linie la examenul de bacalaureat.

„Mulțumesc profesorilor de la clasă pentru toți acești ani minunați, pentru că au contribuit, au fost un factor în dezvoltarea mea. M-au ajutat, m-au sprijinit, au depus multe eforturi și stăruință, au fost mari demiurgi pentru mine și mi-au călăuzit calea spre succes.

Profesorii fost foarte mulțumiți pentru că știau cât de mult efort am depus pe parcursul anului acestuia să ajung la aceste rezultate.

Şi părinții mei au fost mulțumiți, m-au susținut și mă susțin în continuare. Sunt o fată simplă, echilibrată, un om de rând, pot să spun, care are visuri mari", a mai mărturisit Cristina Lupu.

Consider că țara noastră are nevoie de cât mai mulți medici

Visuri deloc ușor de îndeplinit, dar pentru care eleva de 10 promite să depună toate eforturile necesare.

„Doresc să am mai multe meserii, să fiu și medic și criminalist și dacă se poate să fiu și antreprenori. Consider că țara noastră are nevoie de cât mai mulți medici. Oscilez între Craiova și Timișoara cel mai mult. Nu m-am decis încă dar, probabil, o să aplic la ambele şi apoi o să iau o decizie", a mai spus tănăra.

Nu vă pierdeți încrederea în voi, veţi reuşi

Acum Cristina are un mesaj pentru liceenii care vor trece la rândul lor prin examenul maturității, dar și pentru cei care au picat bacalaureatul.

Să nu se streseze, să sintetizeze materia folosind cuvintele proprii. La fel am făcut și eu, am făcut comentariile la română într-un mod în care să pot înțelege, m-am pus în pielea personajelor. La Istorie am făcut analogii și la geografie îmi plăcea foarte mult să lucrez.

Să nu se alarmeze să nu își piardă încrederea în ei pentru că este doar o etapă și după această etapă o să ia cu siguranță, dacă o să depună efort", a recomandat Cristina Lupu.

Eleva cu media de 10 din mediul rural mesaj pentru ministrul Educaţiei

„Sistemul educației este unul tradițional, nu s-a schimbat foarte mult și consider că ar trebui schimbat. Să se axeze mai mult pe dezvoltarea personală a copiilor nu pe obiectivitate

Aş dori ca bacalaureatul să fie adaptat pentru toți, să fie accesibil pentru toată lumea și să se axeze mai mult pe noi ca și indivizi", a mai spus tânăra absolventă.

Performanța Cristinei nu a trecut neobservată. Printre multitudinea de mesaje de felicitări un proprietar de aerodrom din Gorj i-a oferit ocazia de a fi înălțime la fel cu rezultatele ei de la examen.

„Dacă a fost la înălțime trebuie și la propriu să fie la înălțime. A fost o chestie spontană și merită de un premiu. Să vadă Parângul, Vulcanul, munții de Sus să le vadă și la propriu de Trebuie apreciată! Fără ajutor să ai notă mari în condițiile în care licee renumite cu multe ore de pregătire nu reușesc să aibă rezultate de genul acesta", spune proprietarul aerodromului din Gorj.

Acum Cristina Lupu este hotărâtă să se numere printre primii studenți admiși la facultatea de medicină și se declară încrezătoare că metoda ei de învăța o va aduce și de această dată pe culmile succesului.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal