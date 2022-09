Cristian Diaconescu: "Gazprom şi Federaţia Rusă nu pot opri total gazul către Uniunea Europeană. Punct!"

Compania energetică rusă Gazprom a publicat, marți, un videoclip cu tentă apocaliptică, în care prezintă consecințele unei ierni în Europa fără gaze rusești.

Videoclipul, cu o durată mai mică de două minute și distribuit de numeroase ori pe rețelele de socializare, include o scenă în care compania rusă arată cum oprește complet livrările de gaze pe continent.

Întrebat despre posibilitatea acestui scenariu, Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al României, a spus ferm:

"Este o constatare economică şi politică la nivel european. Gazprom şi Federația Rusă nu pot opri total gazul către Uniunea Europeană. Punct!

Sigur, depinde de capacitatea de decizie şi solidaritate politică înăuntrul Uniunii Europene şi anume:

1. plafonarea prețului la gaz, adică un singur preţ, la bursele Spot, să zicem la nivelul anului 2020.

2. capacitatea şi disponibilitatea statelor europene, care au un surplus la un moment dat, de a-şi ajuta partenerul din Uniunea Europeană, deci interconectare.

Federaţia Rusă a ars gaz suficient până acum. Toate rezervele sunt pline. A epuizat coridoarele de vânzare alternativă a gazului spre India sau spre China sau în alte direcții. Exploatarea gazului nu poate fi oprită, este ca în centrala nucleară.

Deci, din acest punct de vedere blufează încă o dată. Sigur, venirea ierni complică şi de o parte şi de alta realitatea politică, pentru că acolo, de fapt, este decizia.

Dar ideea că undeva în Federația Rusă există o manetă pe care o poţi acționa şi din acel moment de pierdut au numai europenii este greșită.

Repet, ceea ce încearcă să arate şi să manipuleze opinia public nu este posibil economic din perspectiva Gazprom-ului ", a spus Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe al României în emisiunea Punctul de Întâlnire de la Antena 3.

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su