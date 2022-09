Gazprom a publicat un film apocaliptic în care arată Europei ce o așteaptă la iarnă

Videoclipul, cu o durată mai mică de două minute și distribuit de numeroase ori pe rețelele de socializare, include o scenă în care compania rusă arată cum oprește complet livrările de gaze pe continent.

Un bărbat într-un combinezon cu sigla Gazprom este filmat din spate, în exterior, apoi în interiorul unui complex industrial.

Urmează un plan-detaliu cu o mână care răsucește un comutator.

Camera surprinde apoi o turbină ale cărei palete se opresc din rotație și un indicator de presiune al cărui ac coboară la zero, după care urmează imagini cu capitale europene acoperite de zăpadă și de îngheț.

Pe fundal, se aude o femeie care cântă despre "iarna mare".

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.



Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su