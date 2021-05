Lucian Bode, despre raportul Avocatului Poporului privind starea Poliției Române: ”Lipsa procedurilor de intervenție a polițiștilor este un neadevăr”

”Sesizarea din oficiu a Avocatului Poporului pe o speță întâmplată în orașul Victoria din județul Brașov unde un grup de cetățeni sesizau absenșa polițiștilor în serviciul de noapte. De aici s-a pornit. În baza documentării pe care a făcut-o Avocatul Poporului a rezultat un raport prezentat public astăzi, iar în raport au fost trei recomandări pentru autoritățile locale, evident care vizau înființarea serviciului de poliție locală, și au fost zece propuneri adresate MAI. Sigur că nu am reușit să intru în detalii cu privire la acest raport, dar l-am trimis către colegii mei și, cu siguranță, lucruri semnalate acolo pot fi analizate și puse în practică de către MAI.

Dar, în același timp, trebuie să spunem adevărul. Lipsa procedurilor de intervenție a polițiștilor, spre exemplu în una din cele 10 recomandări, acest lucru este un neadevăr. Nu poți să spui că nu ai proceduri. Procedurile există. Apropo de tragedia de la Pitești. Se spunea că din 2007 nu a mai fost modificată legea care reglemetează imobilizarea și încătușarea. Este fals. În 2019 legea a fost modificat, 192 din 25 octombrie 2019, în care se spune foarte clar cum se utilizează gradual, subliniez gradual, forța de către polițist, cum se ajunge la încătușare și ce trebuie să aibă în vedere polițistul.”, a declarat Lucian Bode la emisiunea lui Radu Tudor.

Totodată, Lucian Bode a făcut precizări cu privire la dotările de echipament care s-au făcut recent în cadrul Poliției Române:

”Am văzut că se fac recomandări legate de dotări. Eu sunt de acord că în structurile MAI este nevoie de investiții, dar nu putem să nu ne uităm că în ultimii ani acest lucru s-a întâmplat. Fie că am achiziționat pentru Poliția Română 26.000 de pistoale, fie că am achiziționat aproape 5.000 de mașini noi.

În acest an vom continua achiziționarea de echipamente de protecție. Am înțeles sesizarea și preocuparea Avocatului Poporului. Unele propuneri sunt deja realizate, altele sunt în curs de realizare. Tot timpul este loc de mai bine. Dar, cu siguranță că din cele aproximativ 21 de miliarde de lei cât este bugetul MAI, când 81% din buget se alocă pe salarii și pensii, vom mai rămâne 19% bai care se duc către investiții, către dotări, către modernizări de sedii.

În acest an vom rezolva o problemă pe care eu am semnalat-o și care pare minoră. Este inadmisibil ca în România anului 2021 să avem aproape 180 de sedii de poliție fără toaletă. Nu cu toaletă în fundul curții. Fără toaletă. Am alocat fondurile necesare pentru a rezolva această problemă.”

