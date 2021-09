Mircea Badea, 17 ani la Antena 3. Moment epocal la ”În gura presei”: "Nu mănânc sănătos. Eu mănânc tablă zincată, la propriu"

În pasa cu Radu Tudor, Mircea Badea a comentat un fragment dintr-o emisiune difuzată acum 17 ani în care infirmă știrile apărute în tabloide referitoare la stilul său de viaţă sănătos.

Întrebat ce şi-ar transmite acum din viitor, Mircea Badea a spus:

„O dată du-te bă la AJOFM şi vezi ce ţi se potriveşte şi doi prostule lasă dracu harneala prostule, ai o lista scurtă de care trebuie să te ocupi. Bam-bam-bam, bagă din astea, lasă dracu prostiile".

Întrebat apoi ce şi-ar dori de această aniversare (n.r pe 13 septembrie a împlinit 17 ani de emisiune la Antena 3), Mircea Badea a spus "nu aş vrea să te deprim, ar fi o elegie. Sunt bântuit de o stare de spleen specific simbolistă", făcând aluzie la Bacovia.

Mircea Badea, 17 ani la Antena 3. Moment epocal la ”În gura presei”

"Despre mine se scriu niște inexactități totale. Mircea Badea, eu sunt, care știţi are un stil de viață sănătos...

Să mor eu, exact asta este, să mor eu dacă am un stil de viață sănătos. Am adoptat și eu limbajul familiei prezidențiale. Mânca-ţi-aş, nu am un stil de viață sănătos.

E un tip care se duce la sala de forță. Nu mă duc la sala de forță! Care mănâncă sănătos... Nu mănânc sănătos.

Nimic din toate astea nu e adevărat. Ei mă confundă pe mine, mă confundă în sensul stilului de viață. Îmi confundă mie stilul de viață cu cel al lui Carmen.

Nu are nicio legătură, dar nici cea mai mică legătură, stilul de viață al lui Carmen cu stilul meu de viață.

Stilul meu de viață este perfect nesănătos. Este unul dintre cele mai nesănătoase stiluri de viață de pe planetă.

Deci, eu mă culc niciodată mai devreme de patru dimineața, uneori dorm cinci ore, uneori dorm șapte ore, uneori nu dorm deloc, însemnând deloc.

S-a întâmplat, de exemplu, în New York să nu fi dormit absolut deloc, după ce am băut niște cantității respectabile, nu știu chiar și de Băsescu, pentru nu om respectabile de tărie şi m-am dus la sala, dar nu de forță, și am alergat 10 km. Este perfect nesănătos.

„Nu mănânc sănătos. Eu mănânc tablă zincată, la propriu"

Eu fac cele mai nesănătoase lucruri cu putință. Nu mănânc sănătos. Eu mănânc tablă zincată, la propriu. Mănânc în benzinării, deci din alea ştii desfac ceolofanul și mănânc tabla zincată dinăuntru.

Eu beau ciuco, mulți litri pe zi de 12 ani și absolut ocazional, foarte des, consum și cantități respectabile de alcool. Uneori în timp ce fac sport.

Nu trăiesc sănătos, nu mănânc sănătos și nu mă duc la sala de forță. Deci nu am nicio legătură cu culturismul că, de fapt, asta se înțelege prin sala de forță. Stai în cur pe scaun și faci așa. Şi când faci așa îi zice Larry Scott.

Nu mă ocup și nu îmi pasă, realist vorbind, în activitatea curentă decât de Băsescu. S-a înţeles? Deci orice nu e cu Băsescu, nu mă interesează. Ori, Băsescu exclude orice stil de viaţă sănătos. Nu ai cum, ocupându-te cu Băsescu să ai un stil de viaţă sănătos", a spus Mircea Badea care a precizat că între timp a renunţat la sport.

