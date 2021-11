Paul Stănescu dezvăluie planul pentru guvernare: "Am convenit cu PNL o serie de măsuri imediate ca toţi românii să treacă iarna"

„Noi, de fiecare dată am întins mâna şi am intrat în negocieri cu PNL să alcătuim un program de guvernare să vedem cât de compatibil suntem. Am găsit să compatibilizăm pe aproape toate palierele. Mai avem câteva chestiuni de impact din buget. Trebuie să știm impactul oricărei măsuri sociale sau de alt gen. Până la urmă ne-am înțeles ca pensiile să fie mărite de la 1 ianuarie cu 11%.

Pentru că inflația pe acest an este de 7,9%. Planul de guvernare pe care noi l-am discutat cu PNL şi UDMR are două părți: un program cu măsuri imediate şi un program cu măsuri pănă în 2024. Măsurile imediate cuprind criza sanitară, energetică, economică, socială ca toţi românii să treacă iarna.

Sigur că nu va fi lapte şi miere. Am zis pensia minimă să crească de la 800 de lei la 1.000 de lei, salariul minim mărit de la 2.300 de lei la 2.550 de lei, să mărim şi alocaţiile la copii, mai ales la cei de 0-2 ani unde cheltuielile sunt mai mari, ne-am gândit şi la persoanele cu handicap să dăm a 13-a indemnizație, pentru că iarna va fi foarte grea.

Este obligatoriu ca românii să treacă iarna. Vor fi luate aceste măsuri care sunt pe termen scurt sau imediate", a spus Paul Stănescu la Punctul de Întâlnire de la Antena 3, subliniind că deviza Guvernului va fi "Fabricat în România" pentru a încuraja agricultura şi industriile producătoare.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal