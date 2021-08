Tessa Dunlop, reputata jurnalista britanică, despre cazul Cîţu: "Aici trebuie schimbată mentalitatea pe drumuri, pentru că este tare periculos"

Cu o vastă experienţă jurnalistică în spate, Tessa Dunlop a fost invitata lui Radu Tudor cu care a discutat despre problemele pe care le-a avut Florin Cîţu în Statele Unite acum 20 de ani.

Jurnalista spune că diferenţa între soscietatea britanică şi cea românească este că persoanele care consumă alcool, se urcă la volan cu prea mare uşurinţă, iar mentalitatea şoferilor trebuie schimbată.

Tessa Dunlop: "Cîțu este conducătorul potrivit să schimbe mentalitatea asta"

"Eu iubesc România foarte mult, dar are o problemă şi este o urgenţă, mai mare decât pandemia asta cu coronavirus. Condiiţiile drumurilor voastre sunt periculoase, în afară de infrastructură.

Este o chestie de cultură, mentalitatea. Probabilitatea de a muri aici pe drumuri, e de trei ori mai mare decât în Marea Britanie (...) Nu putem să acceptăm asta şi noi am schimbat mentalitatea noastră în Marea Britanie. Este o urgenţă. Este aşa de periculos acum pe drumuri. Este prim-ministrul vostru şi Cîţu dacă el este conducătorul potrivit să schimbe mentalitatea asta. A ascuns condamnarea asta pentru 20 de ani şi a fost reţinut în închisoare.

Eşti un ucigaş dacă ai un accident şi te urci la volan cu alcool. E de neacceptat la noi. La voi, vieţile sunt prea ieftine la drumuri. Cum putem să schimbăm chestia asta, dacă Cîţu este prim-ministrul vostru cu condamnarea lui", a declarat jurnalista Tessa Dunlop.

Un document din martie 2000, al autorităților americane, indică faptul că premierul Florin Vasile Cîțu ar fi fost condamnat la 2 zile de închisoare sau plata a 1000 de dolari, în SUA, pentru șofat sub influența alcoolului.

Premierul Florin Cîțu a recunoscut că a fost arestat timp de două zile în SUA, pentru că a condus sub influența băuturilor alcoolice.

Acesta a mai precizat că și-a vândut mașina, la acel moment, pentru a plăti amenda.

"Acum 20 de ani a fost vorba de condus sub influența alcoolului. Am plătit amendă respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut acea informație. Apare acum, în competiția internă din PNL.", a declarat Florin Cîțu.

Ce maşină conducea Florin Cîţu în SUA, atunci când a fost tras pe dreapta de poliţişti

"Era deja o mașină veche, fabricată în anii 90. Florin a trebuit să o vândă ca să poată plăti amenda de peste 1.000 de dolari", potrivit unor surse citate de libertatea.ro.

Autoturismul în care se afla Florin Cîțu în momentul când a fost prins de Poliția din statul american Iowa, în urmă cu 20 de ani, era un Ford Probe, un model sport coupe.

În plus, era marca prin care cei de la Ford încercau să înlocuiască vechiul lor Mustang.

Modelul sport Ford Probe a fost făcut împreună cu Mazda, după modelul MX-6 al producătorului japonez.

A fost lansat pe piață în 1988, iar producția s-a terminat un deceniu mai târziu, când Ford s-a decis că nu e suficient loc pe piață pentru ca ei să aibă două modele sport, cu două uși.

